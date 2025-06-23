Λογαριασμός
NBA: Τραυματίας από πυροβολισμό στους πανηγυρισμούς για το πρωτάθλημα των Θάντερ κοντά στο γήπεδο

Ένας άνδρας τραυματίστηκε από πυροβολισμό και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, στη διάρκεια των πανηγυρισμών για το πρωτάθλημα των Θάντερ

Thunder

Τα παρατράγουδα δεν έλειψαν από το ξέσπασμα χαράς για την κατάκτηση του πρωταθλήματος του ΝΒΑ από τους Θάντερ.

Σε ένα πάρκο δίπλα από το γήπεδο, ένας άνδρας έπεσε θύμα πυροβολισμού και διακομίστηκε στο νοσοκομείο. Ευτυχώς το τραύμα του δεν είναι σοβαρό, νοσηλεύεται εκτός κινδύνου και θα αναρρώσει πλήρως.

Οι αρχές ερευνούν το περιστατικό του πυροβολισμού, μετά τον οποίο δεκάδες πιθανοί ύποπτοι έγιναν… καπνός από το σημείο που συνέβη το περιστατικό.

Την προσεχή Τρίτη οι Θάντερ θα κάνουν την καθιερωμένη για τους πρωταθλητές παρέλαση στην πόλη και τα μέτρα ασφαλείας αναμένονται δρακόντεια, προκειμένου να αποφευχθούν ανάλογα ή χειρότερα περιστατικά.

Πηγή: sport-fm.gr

