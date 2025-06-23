Τα παρατράγουδα δεν έλειψαν από το ξέσπασμα χαράς για την κατάκτηση του πρωταθλήματος του ΝΒΑ από τους Θάντερ.

Σε ένα πάρκο δίπλα από το γήπεδο, ένας άνδρας έπεσε θύμα πυροβολισμού και διακομίστηκε στο νοσοκομείο. Ευτυχώς το τραύμα του δεν είναι σοβαρό, νοσηλεύεται εκτός κινδύνου και θα αναρρώσει πλήρως.

Οι αρχές ερευνούν το περιστατικό του πυροβολισμού, μετά τον οποίο δεκάδες πιθανοί ύποπτοι έγιναν… καπνός από το σημείο που συνέβη το περιστατικό.

Την προσεχή Τρίτη οι Θάντερ θα κάνουν την καθιερωμένη για τους πρωταθλητές παρέλαση στην πόλη και τα μέτρα ασφαλείας αναμένονται δρακόντεια, προκειμένου να αποφευχθούν ανάλογα ή χειρότερα περιστατικά.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.