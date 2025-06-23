Η bwin συνεχίζει το ταξίδι της ως χορηγός του Spetses Classic Yacht Regatta

Για άλλη μια χρονιά, η bwin δίνει δυναμικά το «παρών» σε έναν από τους πιο εντυπωσιακούς και αγαπημένους ιστιοπλοϊκούς αγώνες της Ελλάδας και όχι μόνο. Από τις 26 έως τις 28 Ιουνίου, οι Σπέτσες υποδέχονται για 13η φορά το Spetses Classic Yacht Regatta, ένα μοναδικό γεγονός που φέρνει κοντά την ιστορία, την παράδοση και τη ναυτική τέχνη με τη σύγχρονη αισθητική και την αγάπη για τον αθλητισμό.

Για 6η συνεχόμενη χρονιά, η bwin στέκεται υπερήφανα ως χορηγός του αγώνα, ενισχύοντας έναν θεσμό που αναδεικνύει την ομορφιά της ιστιοπλοΐας και της ελληνικής θάλασσας, με συμμετοχές από ιστορικά, κλασικά και παραδοσιακά σκάφη, παραδοσιακές λέμβους, αλλά και οικογενειακά dinghies που δεν υπάρχουν πουθενά αλλού στον κόσμο.

Το Spetses Classic Yacht Regatta έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πιο εμβληματικούς αγώνες του είδους, με αναγνώριση και συμμετοχές από την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό. Η ατμόσφαιρα στις Σπέτσες σε κεντρίζει και η bwin φροντίζει να την κάνει ακόμη πιο ελκυστική, στολίζοντας με το εντυπωσιακό αίθριό της την ιστορική Πλατεία Ποσειδωνίου, εκεί όπου πραγματοποιούνται οι απονομές και οι εκδηλώσεις.

Με συνέπεια στη στρατηγική της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, η bwin συνεχίζει να υποστηρίζει σημαντικά αθλητικά γεγονότα που προάγουν τις αξίες του ευ αγωνίζεσθαι, ενισχύουν τον τοπικό τουρισμό και αφήνουν θετικό αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες.

Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, αλλά πάντα με σεβασμό στην παράδοση, η bwin συνεχίζει να στηρίζει ενέργειες που κάνουν τη διαφορά.

Σε δήλωσή της, η διευθύντρια της bwin Greece, Ιωάννα Μπερίου ανέφερε: «Για εμάς στην bwin είναι μεγάλη τιμή να είμαστε μέρος ενός τόσο ξεχωριστού θεσμού. Θέλω να συγχαρώ θερμά τους διοργανωτές για τα 13 χρόνια επιτυχίας του Spetses Classic Yacht Regatta, μιας διοργάνωσης που έχει κερδίσει την καρδιά όλων μας. Πρόκειται για έναν αγώνα–σύμβολο της ελληνικής ναυτικής παράδοσης, ο οποίος δεν είναι μόνο ο σημαντικότερος στο είδος του, αλλά και από τους πιο αγαπητούς σε διεθνές επίπεδο. Η bwin δεν θα μπορούσε να απουσιάζει από μια τέτοια γιορτή του αθλητισμού, που αναδεικνύει την ομορφιά της Ελλάδας και ενισχύει την προβολή της στο εξωτερικό».

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.