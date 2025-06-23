Η ΑΕΚ άφησε πίσω την Αθήνα και αναχώρησε για την Ολλανδία, όπου θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της καλοκαιρινής της προετοιμασίας.

Ο προορισμός είναι το γνώριμο Μπουργκ Χάαμσταντ, όπου η Ένωση θα παραμείνει έως τις 10 Ιουλίου, ξεκινώντας την προσπάθεια για ένα δυνατό ξεκίνημα στη νέα σεζόν υπό τις οδηγίες του Μάρκο Νίκολιτς. Καμία προπόνηση δεν είχε γίνει επί ελληνικού εδάφους, καθώς το προηγούμενο τριήμερο οι παίκτες υποβλήθηκαν στις καθιερωμένες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις.

Ο Σέρβος τεχνικός θα έχει την ευκαιρία να δουλέψει για πρώτη φορά με το ρόστερ και να αξιολογήσει την κατάσταση τόσο των παικτών με ενεργά συμβόλαια όσο και των επιστρεφόντων δανεικών. Παράλληλα, αρκετοί νεαροί ποδοσφαιριστές από την ΑΕΚ Β και τις Ακαδημίες θα δοκιμαστούν στην προετοιμασία, με στόχο να πείσουν για την παραμονή τους στο δυναμικό της πρώτης ομάδας. Η αποστολή της ΑΕΚ θα ενισχυθεί τις επόμενες ημέρες με παίκτες που ενσωματώνονται σταδιακά, όπως οι Στρακόσα, Κοϊτά, Ρότα και Ζίνι, ενώ οι Πινέδα και Πιερό απουσιάζουν λόγω των υποχρεώσεών τους στο Gold Cup.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στην Ολλανδία, η ΑΕΚ θα δώσει τέσσερα δυνατά φιλικά παιχνίδια απέναντι σε ομάδες από το Βέλγιο, αρχής γενομένης από το ματς της 28ης Ιουνίου με τη Βέστοχ. Θα ακολουθήσουν οι αγώνες με Ζούλτε Βάρεγκεμ (2/7), Μπέερσοτ (6/7) και Κόρτραϊκ (9/7), τα οποία θα αποτελέσουν σημαντικές δοκιμές για τον Νίκολιτς τόσο στο αγωνιστικό όσο και στο ψυχολογικό κομμάτι της ομάδας.

