Τέλος από τη Φενέρμπαχτσε ο Παπαγιάννης, ανακοινώνεται από τη Μονακό

Τίτλοι τέλους για τον Γιώργο Παπαγιάννη στη Φενέρμπαχτσε.

Ολοκληρώθηκε η παρουσία του Έλληνα σέντερ στην ομάδα της Τουρκίας έπειτα από μία μόλις σεζόν κοινής πορείας, με τον σύλλογο της γειτονικής χώρας να του λέει «αντίο» με λιτή ανακοίνωση, αλλά και special video.

«Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Παπαγιάννη για την προσφορά του στην οικογένεια της Φενέρμπαχτσε και να του ευχηθούμε καλή επιτυχία στη νέα εποχή της καριέρας του», τονίζει η Φενέρμπαχτσε. Ο επόμενος σταθμός του Έλληνα διεθνή θα είναι το Πριγκιπάτο και η Μονακό.

Ο Παπαγιάννης εκμεταλλεύτηκε έναν όρο στο συμβόλαιο που είχε με τη Φενέρμπαχτσε και αποχώρησε από την Κωνσταντινούπολη, υπογράφοντας για έναν χρόνο με αποδοχές κοντά στο 1,5 εκατ. ευρώ.

Εκεί θα έχει συμπαίκτη και πάλι (μετά τον Παναθηναϊκό, αλλά και την Εθνική) τον Νικ Καλάθη, καλύπτοντας το κενό του Ντονάτας Μοτιεγιούνας.

O 27χρονος πρώην άσος του «τριφυλλιού» είχε φέτος 5,7 πόντους και 3,1 ριμπάουντ σε 15:58 κατά μέσο όρο στην Ευρωλίγκα, ανεβάζοντας κατακόρυφα την απόδοσή του στα playoffs βοηθώντας τη Φενέρ να προκριθεί στο Final 4 έχοντας κόντρα στη Μονακό 6,8 πόντους, 5,6 ριμπάουντ, 1,8 ασίστ, 1 τάπα και 11,4 στην αξιολόγηση σε 22:21 ανά αγώνα. Εντός των συνόρων κατέκτησε το νταμπλ.





