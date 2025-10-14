Με απόλυτη ομοφωνία, η ΔΕΑΒ (Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας) απάλλαξε τον πρόεδρο της ΠΑΕ ΑΕΚ, Μάριο Ηλιόπουλο, για το περιστατικό με το σπασμένο τζάμι στο γήπεδο του Περιστερίου, στον αγώνα με την Κηφισιά.

Ο ίδιος εμφανίστηκε το πρωί αυτοπροσώπως στη συνεδρίαση της Επιτροπής, συνοδευόμενος από τον νομικό εκπρόσωπο της ΠΑΕ, Χάρη Γρηγορίου, δίνοντας προσωπικό βάρος στην υπόθεση. Η αναφορά της ΔΕΑΒ στο «φαινόμενο βίας» στην κλήση του τον είχε ενοχλήσει ιδιαίτερα, γεγονός που τον ώθησε να τοποθετηθεί ο ίδιος, εκφράζοντας τη σαφή αντίθεσή του και την ευαισθησία του απέναντι σε τέτοια φαινόμενα. Εξάλλου, είχε προηγηθεί και επίσημη ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ.

Κατά την ακρόαση, η ΔΕΑΒ αποδέχθηκε πλήρως τα επιχειρήματα που παρουσιάστηκαν, σύμφωνα με τα οποία το περιστατικό ήταν αποτέλεσμα μιας άτυχης στιγμής στο πλαίσιο πανηγυρισμού, χωρίς πρόθεση πρόκλησης ζημιάς ή έντασης. Και τα 5 μέλη της Επιτροπής, λοιπόν, έκριναν βάσιμες τις αιτιάσεις και αποφάσισαν ομόφωνα την απαλλαγή του προέδρου της ΑΕΚ.

