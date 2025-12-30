Με τον τρόπο που συνηθίζει, δηλαδή με γκολ, έκλεισε τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις για το 2025 ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ βρήκε για μία ακόμη φορά δίχτυα με τη φανέλα της Αλ Νασρ, ακόμη και αν το έκανε... κατά λάθος! Πράγματι, μετά από σουτ συμπαίκτη του, η μπάλα βρήκε στην πλάτη του «CR7» και κατέληξε στα δίχτυα.

Αυτό δεν πτόησε τον σπουδαίο σκόρερ να πανηγυρίσει έξαλλα το γκολ του, το οποίο ήταν το 957ο στην καριέρα του, με άλλα 43 να απομένουν έτσι ώστε να πιάσει το επικό νούμερο των 1000 τερμάτων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αναμέτρηση της Αλ Νασρ με την Αλ Έτιφακ έληξε ισόπαλη (2-2), με την ομάδα του Ρονάλντο να υφίσταται την πρώτη της βαθμολογική απώλεια στο πρωτάθλημα Σαουδικής Αραβίας μετά από 10 σερί νίκες.

Δείτε το βίντεο:

من كل الزوايا! 🎥🔥

كريستيانو رونالدو يسجل الهدف الثاني للنصر في مرمى الاتفاق ⚽️#الاتفاق_النصر | #دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/1TeKvrf4IX — رياضة ثمانية (@thmanyahsports) December 30, 2025

