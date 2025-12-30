Basketleague: Χαλαρά... 99-89 το Μαρούσι ο Παναθηναϊκός

Υγιεινός περίπατος για τον Παναθηναϊκό AKTOR. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν έφυγε με εύκολο «διπλό» (89-99) από την έδρα του Αμαρουσίου, στο εξ αναβολής παιχνίδι για τη 12η αγωνιστική της Stoiximan GBL, στρέφοντας τώρα την προσοχή του στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό για την Ευρωλίγκα (02/01, 21:15).

Έχοντας πολλούς παίκτες που ταλαιπωρήθηκαν από γρίπη και ένα πολύ σημαντικό επερχόμενο ματς κόντρα στον «αιώνιο» αντίπαλο, ο Παναθηναϊκός δεν ήθελε να ταλαιπωρηθεί και τα κατάφερε, αφού πήρε σημαντικό προβάδισμα από νωρίς και διατήρησε τον έλεγχο σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, με τον Αταμάν να μοιράζει το χρόνο συμμετοχής σε μεγάλο μέρος του ρόστερ.

Το ματς

Οι πρώτοι πόντοι του αγώνα ήρθαν με ανάποδο λέι απ του Ναν (0-2), πριν ο Χολμς καρφώσει εντυπωσιακά για το 0-4. Ο νεαρός Καρακώστας άνοιξε το σκορ για το Μαρούσι (2-6), με τον Χολμς να πετυχαίνει γκολ φάουλ για το 2-9. Γουίλιαμς και Σαλάς βρήκαν συνεχόμενα καλάθια και φάουλ για τους γηπεδούχους, μειώνοντας στον πόντο (8-9), όμως ο Παναθηναϊκός απάντησε άμεσα με δικό του σερί χάρη σε Ρογκαβόπουλο, Ναν και Μήτογλου για το 8-16. Το Μαρούσι πήρε τη «σκυτάλη» με γρήγορο 7-0 επιμέρους σκορ και πρωταγωνιστή τον Σαλάς (15-16), ενώ ο Χολμς με δύο βολές έγραψε το 15-18. Ο Ναν έτρεξε στο τρανζίσιον και σκόραρε με φοβερό «σόλο», όμως ο Μέικον του απάντησε αμέσως για το 17-20. Ο ορεξάτος Χολμς συνέχισε το καλό του παιχνίδι (17-23), με τον Ναν να εκτελεί για τρεις γράφοντας το 17-26. Ο Αμερικανός γκαρντ έβαλε κι άλλο μακρινό σουτ (19-31), πριν ο Χατζηδάκης μειώσει σε 22-31 με δικό του γκολ φάουλ. Η πρώτη περίοδος έληξε 22-33 με λέι απ του Γιούρτσεβεν.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, ο Γιώργος Καλαϊτζάκης βρήκε στόχο σε τρίποντο, μειώνοντας σε 25-33. Ο Καλαϊτζάκης και ο Σορτς ανέβασαν ξανά τη διαφορά με βολές (25-37), με τους Γιούρτσεβεν, Τολιόπουλο και Σορτς να γράφουν το 28-43. Το σερί του Παναθηναϊκού συνεχίστηκε με γκολ-φάουλ από τον Τολιόπουλο, όμως ο Κινγκ απάντησε αμέσως με τρίποντο για το 31-46. Ο Γουίλιαμς πέτυχε επτά συνεχόμενους πόντους για το Μαρούσι (38-48), με τον Πάπας να κάνει μονοψήφια τη διαφορά (40-49). Ο Γιούρτσεβεν απάντησε με δύο βολές (40-51), με τους Κινγκ και Χολμς να διαμορφώνουν το 43-53. Το πρώτο ημίχρονο έληξε 45-55 με βολές του Χουάντσο και δύσκολο καλάθι του Κινγκ.

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με τρίποντο από τον Μέικον (48-55), πριν ο Ρογκαβόπουλος με δύο βολές γράψει το 48-57. Μετά από μικρή διακοπή για το χρονόμετρο, Ναν και Γιούρτσεβεν έφεραν ξανά τον Παναθηναϊκό στο +13 (50-63), με τον Ρογκαβόπουλο να ευστοχεί σε τρίποντο για το 50-66. Ο Τούρκος σέντερ συνέχισε το καλό του παιχνίδι με δύσκολο καλάθι (50-68), με τον Σαλάς να μειώνει σε 53-68 με τρίποντο. Ο Κινγκ με μακρινό σουτ έριξε λίγο ακόμη τη διαφορά, όμως ο Μήτογλου απάντησε άμεσα για το 56-75. Ο Έλληνας φόργουορντ έγραψε το πρώτο +20 του αγώνα από μακριά (58-78). Μετά από «καταιγισμό» τριπόντων, το τρίτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με σκορ 68-83.

Στην τέταρτη περίοδο, Τολιόπουλος και Μήτογλου σκόραραν από κοντά, πριν ο Χολμς καρφώσει εντυπωσιακά για το 70-89. Ο Σορτς ανέβασε ξανά τη διαφορά πάνω από τους 20 πόντους (70-91), με τον Γουίλιαμς να απαντά με συνεχόμενους προσωπικούς πόντους για το 76-91. Ο Καλαϊτζάκης έβαλε τέλος σε αυτό το μικρό σερί των γηπεδούχων με λέι απ (76-93), με το Μαρούσι πάντως να πλησιάζει ακόμη περισσότερο χάρη στους Γουίλιαμς, Ρείνολντς και Μέικον (82-93). Ο Ρογκαβόπουλος έδωσε τη «χαριστική βολή» με τρίποντο (82-96), πριν ο Μέικον βάλει σουτ μέσης απόστασης για το 84-96. Από εκεί και πέρα, το Μαρούσι δεν είχε χρόνο να ξαναμπεί στο ματς και ο Παναθηναϊκός πήρε τη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 22-33, 45-55, 68-83, 89-99

