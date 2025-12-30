Επιστροφή στις ρίζες για τον Ζιλ Κουντέ: Έπαιξε ποδόσφαιρο σε χωμάτινο γήπεδο με παιδιά στο Μπενίν

Με έναν διαφορετικό τρόπο, αποφάσισε να περάσει τις ημέρες των Χριστουγέννων, ο αμυντικός της Μπαρτσελόνα Ζιλ Κουντέ, καθώς ο ίδιος επέτρεψε στις ρίζες του και έπαιξε μπάλα με παιδιά.

Συγκεκριμένα, ο Γάλλος σταρ των «μπλαουγρκάνα», βρέθηκε στην χώρα καταγωγής του πατέρα του, το Μπενίν, όπου μοίρασε χαμόγελα και έπαιξε ποδόσφαιρο σε χωμάτινο γήπεδο παρέα με πολλά παιδιά.

Παράλληλα, πέρα από το παιχνίδι με τα παιδιά, ο Κουντέ βρέθηκε στην χώρα της δυτικής Αφρικής και για να συμμετάσχει και στη φιλανθρωπική δράση του προγράμματος “Ecris Ton Hymne”, στην οποία είχε την ευκαιρία να φωτογραφηθεί, αλλά και να συναναστραφεί επουσιωδώς με πολλά παιδιά.

🚨𝗪𝗔𝗧𝗖𝗛: Jules Koundé spends his vacation playing beach football with some kids in Africa. 🇧🇯⚽️🏖️pic.twitter.com/z7IQ5aOSHU — Viralitity (@Viralitity) December 26, 2025

