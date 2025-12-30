Λογαριασμός
Επιστροφή στις ρίζες για τον Ζιλ Κουντέ: Έπαιξε ποδόσφαιρο σε χωμάτινο γήπεδο με παιδιά στο Μπενίν

Τι και αν οι περισσότεροι επιλέγουν να περνάνε με πιο κοσμικό τρόπο τις διακοπές των Χριστουγέννων; Ο Ζιλ Κουντέ αποφάσισε να επιστρέψει στις ρίζες του και να παίξει ποδόσφαιρο με παιδιά

Κουντέ

Με έναν διαφορετικό τρόπο, αποφάσισε να περάσει τις ημέρες των Χριστουγέννων, ο αμυντικός της Μπαρτσελόνα Ζιλ Κουντέ, καθώς ο ίδιος επέτρεψε στις ρίζες του και έπαιξε μπάλα με παιδιά.

Συγκεκριμένα, ο Γάλλος σταρ των «μπλαουγρκάνα», βρέθηκε στην χώρα καταγωγής του πατέρα του, το Μπενίν, όπου μοίρασε χαμόγελα και έπαιξε ποδόσφαιρο σε χωμάτινο γήπεδο παρέα με πολλά παιδιά.

Παράλληλα, πέρα από το παιχνίδι με τα παιδιά, ο Κουντέ βρέθηκε στην χώρα της δυτικής Αφρικής και για να συμμετάσχει και στη φιλανθρωπική δράση του προγράμματος “Ecris Ton Hymne”, στην οποία είχε την ευκαιρία να φωτογραφηθεί, αλλά και να συναναστραφεί επουσιωδώς με πολλά παιδιά.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Γαλλία Μπενίν ποδόσφαιρο
