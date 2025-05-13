Λογαριασμός
Ο Κουρτουά «στόλισε» τον Βινίσιους στη διάρκεια του clasico

Έξαλλος ο Τιμπό Κουρτουά, τα έψαλε στον Βινίσιους στη διάρκεια του ντέρμπι Μπαρτσελόνα-Ρεάλ

Κουρτουά

Η Ρεάλ βρέθηκε σε… κατάσταση τρικυμίας στο τελευταίο ημίωρο του πρώτου ημιχρόνου του ντέρμπι με την Μπαρτσελόνα για τη LaLiga (4-3) δεχόμενη τέσσερα γκολ στο διάστημα αυτό.

Ο Τιμπό Κουρτουά είχε πολλά παράπονα από τους συμπαίκτες του που τον άφηναν διαρκώς εκτεθειμένο, αλλά αυτός που τον έβγαλε από τα ρούχα του ήταν ο Βινίσιους.

Όταν ο Βραζιλιάνος αποφάσισε να εκτελέσει γρήγορα ένα φάουλ αλλά τελικά έκανε λάθος που οδήγησε σε ευκαιρία τους γηπεδούχους, ο Βέλγος γκολκίπερ ξέσπασε. Η κάμερα έπιασε τον Κουρτουά να «στολίζει» τον συμπαίκτη του.

Πηγή: sport-fm.gr

