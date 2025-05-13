Η Ρεάλ βρέθηκε σε… κατάσταση τρικυμίας στο τελευταίο ημίωρο του πρώτου ημιχρόνου του ντέρμπι με την Μπαρτσελόνα για τη LaLiga (4-3) δεχόμενη τέσσερα γκολ στο διάστημα αυτό.

Ο Τιμπό Κουρτουά είχε πολλά παράπονα από τους συμπαίκτες του που τον άφηναν διαρκώς εκτεθειμένο, αλλά αυτός που τον έβγαλε από τα ρούχα του ήταν ο Βινίσιους.

Όταν ο Βραζιλιάνος αποφάσισε να εκτελέσει γρήγορα ένα φάουλ αλλά τελικά έκανε λάθος που οδήγησε σε ευκαιρία τους γηπεδούχους, ο Βέλγος γκολκίπερ ξέσπασε. Η κάμερα έπιασε τον Κουρτουά να «στολίζει» τον συμπαίκτη του.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.