ΑΕΚ: «Εξετάζει τον Ιβάν Λέκο για προπονητή»

Πριν καν προλάβει να ανακοινώσει το... διαζύγιο με τον Ματίας Αλμέιδα η ΑΕΚ, τα σενάρια για την επόμενη ημέρα και τον αντικαταστάτη του Αργεντινού τεχνικού έχουν ξεκινήσει!



Σύμφωνα με δημοσίευμα του Βέλγου δημοσιογράφου, Σάσα Ταβολιέρι, η Ένωση εξετάζει το ενδεχόμενο του σημερινού προπονητή της Σταντάρ Λιέγης, Ιβάν Λέκο για την τεχνική της ηγεσία!

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Ένωση έχει κάνει την πρώτη της διερευνητική κίνηση για τον Κροάτη τεχνικό, ρωτώντας για το ενδεχόμενο έναρξης της συνεργασίας της με τον έμπειρο τεχνικό.



Ο ίδιος ο Λέκο, θέλει να παραμείνει στο Βέλγιο, όπως αναφέρει ο Ταβολιέρι, για οικογενειακούς λόγους, ωστόσο δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να ανοίξει συζητήσεις με ομάδα.



Θυμίζουμε ότι ο Λέκο, ήταν βοηθός του Ίγκορ Τούντορ στον πάγκο του ΠΑΟΚ τη σεζόν 2015/16, ενώ μεταξύ άλλων έχει καθίσει στον πάγκο της Λέουβεν. της Σεντ Τρούιντεν, της Μπριζ, της Αλ-Αΐν, της Αντβέρπ, της Πορτ και της Χάιντουκ, ενώ στην Σταντάρ, βρίσκεται από τον Ιανουάριο του 2024 και το συμβόλαιο του έχει ισχύ μέχρι το 2026.

🚨🇬🇷 EXCL – AEK Athens is interested in Ivan Leko! In search of a coach for next season, the Greek club has taken the first steps by inquiring about the possible terms of a deal. The Croatian coach’s priority is to stay in Belgium for family reasons, but he remains open to… pic.twitter.com/WM07ywlMR4 — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) May 13, 2025

