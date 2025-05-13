ΑΕΚ: «Εξετάζει τον Ιβάν Λέκο για προπονητή»

Λογαριασμός
«Εξετάζει τον Ιβάν Λέκο για προπονητή η ΑΕΚ»

Τον σημερινό προπονητή της Σταντάρ Λιέγης, Ιβάν Λέκο, παρουσιάζει ως έναν από τους υποψήφιους αντικαταστάτες του Αλμέιδα, στην ΑΕΚ, Βέλγος δημοσιογράφος.

Πριν καν προλάβει να ανακοινώσει το... διαζύγιο με τον Ματίας Αλμέιδα η ΑΕΚ, τα σενάρια για την επόμενη ημέρα και τον αντικαταστάτη του Αργεντινού τεχνικού έχουν ξεκινήσει!

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Βέλγου δημοσιογράφου, Σάσα Ταβολιέρι, η Ένωση εξετάζει το ενδεχόμενο του σημερινού προπονητή της Σταντάρ Λιέγης, Ιβάν Λέκο για την τεχνική της ηγεσία!

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Ένωση έχει κάνει την πρώτη της διερευνητική κίνηση για τον Κροάτη τεχνικό, ρωτώντας για το ενδεχόμενο έναρξης της συνεργασίας της με τον έμπειρο τεχνικό.

Ο ίδιος ο Λέκο, θέλει να παραμείνει στο Βέλγιο, όπως αναφέρει ο Ταβολιέρι, για οικογενειακούς λόγους, ωστόσο δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να ανοίξει συζητήσεις με ομάδα.

Θυμίζουμε ότι ο Λέκο, ήταν βοηθός του Ίγκορ Τούντορ στον πάγκο του ΠΑΟΚ τη σεζόν 2015/16, ενώ μεταξύ άλλων έχει καθίσει στον πάγκο της Λέουβεν. της Σεντ Τρούιντεν, της Μπριζ, της Αλ-Αΐν, της Αντβέρπ, της Πορτ και της Χάιντουκ, ενώ στην Σταντάρ, βρίσκεται από τον Ιανουάριο του 2024 και το συμβόλαιο του έχει ισχύ μέχρι το 2026.

