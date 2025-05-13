Κριστιάνο Ρονάλντο: Η… κατάρα του στα πρωταθλήματα

Η Αλ Νασρ έμεινε και μαθηματικά εκτός διεκδίκησης τίτλου στη Σαουδική Αραβία τρεις αγωνιστικές πριν την ολοκλήρωση της σεζόν.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν έχει καταφέρει ακόμη, στα δυόμισι χρόνια που αγωνίζεται στη χώρα, να πανηγυρίσει έναν τίτλο, αφού η ομάδα του έχει αποτύχει να πάρει το τρόπαιο στις έντεκα διοργανώσεις που συμμετείχε.

Παρότι ο ίδιος μετρά 91 γκολ και 19 ασίστ σε 103 συμμετοχές συνεχίζοντας να διευρύνει τα προσωπικά του ρεκόρ, η ομάδα του αδυνατεί να πάρει κάποιον τίτλο.

Μάλιστα, είναι εντυπωσιακό πως ο 40χρονος πλέον άσος έχει κατακτήσει μόλις τέσσερα πρωταθλήματα στα 16 χρόνια που έχουν περάσει από τότε που έφυγε από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Πήρε τον εγχώριο τίτλο μόνο με τη Ρεάλ το 2012 και το 2017 και με τη Γιουβέντους το 2019 και το 2020.

