Με σεμνότητα και χωρίς υπερβολές θα γιορτάσει η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ενδεχόμενη κατάκτηση του Europa League.

Στον τελικό με αντίπαλο την Τότεναμ οι «κόκκινοι διάβολοι», όπως και η αντίπαλός τους, θα προσπαθήσουν να σώσουν τη θλιβερή σεζόν που κάνουν εντός συνόρων (16η και 17η αντίστοιχα στην Premier League).

Αντίθετα όμως με τα «σπιρούνια», που έχουν αποφασίσει ότι σε περίπτωση νίκης θα πανηγυρίσουν την πρώτη κατάκτηση τροπαίου μετά από 17 χρόνια με bus parade στο Λονδίνο, η διοίκηση της Γιουνάιτεντ έχει άλλα σχέδια… επινικίων.

Όπως αναφέρουν λοιπόν οι «Times», αν η ομάδα πάρει το τρόπαιο δεν θα υπάρξει παρέλαση, αλλά θα οργανωθεί ένα… μπάρμπεκιου για τους παίκτες στο προπονητικό κέντρο της ομάδας.

Εξάλλου από το 2013 που κατέκτησε το τελευταίο πρωτάθλημα επί Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, κανένας από τους τίτλους που κατακτήθηκαν ενδιάμεσα (Europa League το 2017, League Cup το 2023 και Κύπελλο Αγγλίας πέρυσι) δεν πανηγυρίστηκε με bus parade στο Μάντσεστερ.

