Το απόγευμα της Τρίτης (16/09) ο Άντονι Μαρσιάλ έφτασε στο Μεξικό για λογαριασμό της Μοντερέι.

Ο πρώην επιθετικός της ΑΕΚ, η οποία έβαλε στα ταμεία της ένα ποσό κοντά στο 1 εκατομμύριο ευρώ για την πώληση του Γάλλου, γνώρισε μεγάλη αποθέωση στο αεροδρόμιο από τους φίλους της ομάδας.

Μάλιστα, δεκάδες ήταν και οι δημοσιογράφοι της χώρας που βρέθηκαν στο σημείο για να πάρουν μία δήλωση από τον άλλοτε φορ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

De esta manera es escoltado Anthony Martial en su arribo a la Sultana del Norte.



📹 Aarón Hernández pic.twitter.com/M7PtNJbWsd — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) September 16, 2025

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.