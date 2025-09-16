Λογαριασμός
Χαμός στην άφιξη του Μαρσιάλ στο Μεξικό για λογαριασμό της Μοντερέι

Ο Άντονι Μαρσιάλ έφτασε το απόγευμα της Τρίτης (16/09) στο Μεξικό ώστε να ενταχθεί στη Μοντερέι

Μαρσιάλ

Το απόγευμα της Τρίτης (16/09) ο Άντονι Μαρσιάλ έφτασε στο Μεξικό για λογαριασμό της Μοντερέι.

Ο πρώην επιθετικός της ΑΕΚ, η οποία έβαλε στα ταμεία της ένα ποσό κοντά στο 1 εκατομμύριο ευρώ για την πώληση του Γάλλου, γνώρισε μεγάλη αποθέωση στο αεροδρόμιο από τους φίλους της ομάδας.

Μάλιστα, δεκάδες ήταν και οι δημοσιογράφοι της χώρας που βρέθηκαν στο σημείο για να πάρουν μία δήλωση από τον άλλοτε φορ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

