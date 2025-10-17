Η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε συνεννόηση με την αστυνομία για την εξέταση επιπλέον μέτρων και πόρων, με στόχο να επιτραπεί στους φιλάθλους της ισραηλινής ομάδας Μακάμπι Τελ Αβίβ να παρακολουθήσουν τον αγώνα στο Μπέρμιγχαμ τον επόμενο μήνα.

Η απόφαση έρχεται μετά την προηγούμενη απαγόρευση που είχε προκαλέσει αντιδράσεις, μεταξύ των οποίων και από τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, καθώς και άλλους πολιτικούς παράγοντες.

Η Άστον Βίλα είχε ανακοινώσει πως δεν θα επιτραπεί η παρουσία των οπαδών της Μακάμπι Τελ Αβίβ στον αγώνα του Europa League στις 6 Νοεμβρίου, εξαιτίας ανησυχιών της Αστυνομίας του West Midlands για τη δημόσια ασφάλεια και ενδεχόμενες διαδηλώσεις έξω από το γήπεδο.

Κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι η κυβέρνηση συνεργάζεται με την αστυνομία και άλλους αρμόδιους φορείς, ώστε να διασφαλιστεί πως ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί με ασφάλεια και με την παρουσία όλων των φιλάθλων. Επισήμανε επίσης πως εξετάζονται οι πρόσθετοι πόροι και η στήριξη που απαιτούνται για τη συμμετοχή όλων των φιλάθλων.

Ο Κιρ Στάρμερ είχε τονίσει στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) ότι η απαγόρευση ήταν «λανθασμένη απόφαση» και υπογράμμισε πως «δεν θα ανεχτούμε τον αντισημιτισμό στους δρόμους μας». Πρόσθεσε ότι «ο ρόλος της αστυνομίας είναι να διασφαλίζει πως όλοι οι φίλαθλοι μπορούν να απολαμβάνουν το ποδόσφαιρο χωρίς φόβο βίας ή εκφοβισμού»

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

