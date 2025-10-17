Ο Παναθηναϊκός κάνει χρήση του νέου κανονισμού της UEFA και θα πάει με δυο επιθετικούς στο επόμενο ευρωπαϊκό του παιχνίδι με αντίπαλο τη Φέγενορντ στην 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Λόγω του σοβαρού προβλήματος του Ντέσερς, οι «πράσινοι» κατέθεσαν τα απαραίτητα ιατρικά δικαιολογητικά για ν’ αποδειχθεί πως το χρονικό διάστημα της απουσίας του Νιγηριανού φορ είναι αρκετά μεγάλο, ώστε να επιτραπεί μια αλλαγή.

Κι αυτή έγινε επίσημη το απόγευμα της Παρασκευής, με τον Πάντοβιτς να μπαίνει στη λίστα της UEFA και να γίνεται άμεσα διαθέσιμος για τον Χρήστο Κόντη, ενόψει της επόμενης ευρωπαϊκής πρόκλησης του «τριφυλλιού».

