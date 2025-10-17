Euroleague: Παρέλαση του Παναθηναϊκού ΑΚΤΟΡ στην Πόλη, 81-95 την Εφές

Ο Παναθηναϊκός έκανε την καλύτερή του φετινή εμφάνιση στην Euroleague, κυριάρχησε απόλυτα επί της Εφές στην Πόλη και πήρε μία σπουδαία νίκη με σκορ 95-81, φεύγοντας με τεράστιο «διπλό» από μία πολύ δύσκολη έδρα!

Το ματς

Το πρώτο καλάθι του ματς ήρθε από τον Οσμάνι, με τον Σλούκα να ισοφαρίζει γρήγορα σε 2-2. Ο Όσμαν μετά από επιθετικό ριμπάουντ του Γιούρτσεβεν έβαλε μπροστά τον Παναθηναϊκό με λέι απ (2-4), με τον Οσμάνι να ισοφαρίζει σε 4-4 με δύο βολές. Ο Παπαγιάννης και ο Γιούρτσεβεν αντάλλαξαν καλάθια (6-6), με τον Έλληνα σέντερ και τον Λάρκιν να γράφουν το 10-6 με εύκολους πόντους. Οι «πράσινοι» βρήκαν λύσεις με συνεχόμενους πόντους από τον Γιούρτσεβεν, ισοφαρίζοντας σε 12-12. Ο Λάρκιν έδωσε νέο προβάδισμα στην Εφές με τρίποντο (15-12), με τους Λόιντ και Χολμς να σκοράρουν για το 17-14. Ο Αμερικανός σέντερ πήρε επιθετικό ριμπάουντ και κέρδισε βολές (18-16), ενώ ο Σλούκας έβαλε τρίποντο για το 18-19. Ο Όσμαν απάντησε με γκολ φάουλ στο κάρφωμα του Τζόουνς (21-22), διαμορφώνοντας το σκορ δεκαλέπτου.

Η δεύτερη περίοδος ξεκίνησε με κλέψιμο του Καλαϊτζάκη και εύστοχο σουτ του Ναν για το 21-24. Ο Έλληνας φόργουορντ έκλεψε ξανά την μπάλα και πέτυχε γκολ φάουλ (21-27), πριν δώσει ασίστ στον Όσμαν για τρίποντο που έγραψε το 23-30. Η Εφές μείωσε με συνεχόμενους πόντους του Λόιντ (26-30), με τον Σορτς να παίρνει τρεις βολές και να βάζει τις δύο για το 26-32. Ο Χουάντσο και ο Γιούρτσεβεν σκόραραν από κοντά, με τον Βάιλερ-Μπαμπ να μειώνει σε 32-36 με δύσκολο τρίποντο. Ο Γιούρτσεβεν συνέχισε το καλό του παιχνίδι και πέτυχε τέσσερις συνεχόμενους πόντους (32-40), με τον Λάρκιν να δίνει λύση με τρίποντο για το 35-40. Ο Τούρκος σέντερ των «πράσινων» έβαλε γκολ φάουλ με δύσκολη προσπάθεια (37-43), όμως ένα τρίποντο του Μπομπουά έφερε την Εφές στον πόντο πριν την ανάπαυλα (42-43).

Στο δεύτερο μέρος, ο Όσμαν έβαλε ένα πολύ δύσκολο τρίποντο και έγραψε το 44-46, λίγο μετά το πρώτο προβάδισμα της Εφές μετά από ώρα. Ο Χουάντσο ακολούθησε με δικό του μετά από δημιουργία του Σλούκα (44-49), με τον Σμιτς να ευστοχεί από κοντά για το 46-49. Ο Λετονός μείωσε ακόμη περισσότερο με τρίποντο από την κορυφή (49-51), με τον Χολμς να ευστοχεί σε δύσκολη προσπάθεια για το 49-53. Μετά από λέι απ του Γκραντ, ο Παναθηναϊκός βρέθηκε στο +6, εξαναγκάζοντας τον Κοκόσκοφ σε τάιμ άουτ (49-55). Ο Αμερικανός γκαρντ έδωσε έτοιμο κάρφωμα στον Χουάντσο (49-57), με τον Σουάιντερ να δίνει λύση με τρίποντο για το 52-57. Ο Όσμαν του απάντησε αμέσως (52-60), με τους Ερνανγκόμεθ και Χολμς να εκτοξεύουν τη διαφορά στο 52-65. Η τρίτη περίοδος ολοκληρώθηκε με τους «πράσινους» να προηγούνται 52-69.

Στο τέταρτο δεκάλεπτο, ο Όσμαν έβαλε τρίποντο που ανέβασε τη διαφορά στους 20 πόντους (52-72). Ο Λόιντ πέτυχε γκολ φάουλ (55-73), με τον Ντοζίερ να ευστοχεί σε τρίποντο από τη γωνία και τον Λάρκιν να κάνει το ίδιο από την άλλη πλευρά για το 61-73. Ο Γκραντ έδωσε σημαντική λύση με τρίποντο (61-76), με τον Λάρκιν να μειώνει με λέι απ σε 63-76. Ο Σμιτς κέρδισε φάουλ και έβαλε μία βολή (64-76), με τον Σορτς να ευστοχεί από μέση απόσταση σε 64-78. Ο Όσμαν με τρίποντο και ο Ναν με σουτ μέσης απόστασης ανέβασαν και πάλι τη διαφορά (66-83), με τον Λόιντ να μειώνει με μακρινό σουτ σε 69-83. Ο Γκραντ και ο Όσμαν διατήρησαν ψηλά τη διαφορά (71-87), με την Εφές να μην έχει τον απαραίτητο χρόνο να επιστρέψει και τον Παναθηναϊκό να παίρνει τεράστια νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 21-22, 42-43, 52-69, 81-95.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.