Οι «καρακάξες» αναμένεται, αργά ή γρήγορα, να πουλήσουν τον Αλεξάντερ Ίσακ στη Λίβερπουλ, παρότι απέρριψαν πρόταση 110 εκατ. ευρώ. Ο Μπένιανιν Σέσκο, που ήταν ο βασικός τους στόχος για αντικαταστάτης, καταλήγει στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και έτσι πλέον ο Έλληνας φορ της Μπενφίκα πέρασε στην κορυφή της μεταγραφικής τους λίστας.

Ο Παυλίδης είχε 30 γκολ και 12 ασίστ την περασμένη σεζόν με τους «αετούς» της Λισαβόνας, ενώ φέτος έκρινε ήδη το Σούπερ Καπ απέναντι στη Σπόρτινγκ με δικό του τέρμα.

Το συμβόλαιό του λήγει το 2029, σε αυτό υπάρχει ρήτρα 100 εκατ. ευρώ και η Μπενφίκα δεν πρόκειται να τον πουλήσει εύκολα, ωστόσο η Νιούκαστλ-ειδικά μετά και την επικείμενη πώληση του Ίσακ-μπορεί να καταθέσει μια προσφορά που οι Πορτογάλοι δεν θα μπορούν να αρνηθούν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

