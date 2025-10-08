Καταθέτει πρόταση-μαμούθ για τα δικαιώματα του Champions League το Netflix

Έτοιμη να φέρει την επανάσταση στις τηλεοπτικές μεταδόσεις των μεγάλων αθλητικών γεγονότων είναι η πλατφόρμα του Netflix. Σύμφωνα με όσα αποκαλύπτουν οι «Times», το Netflix αναμένεται να υποβάλει προσφορά για τα παγκόσμια δικαιώματα μετάδοσης ενός αγώνα του Champions League ανά αγωνιστική, στο πλαίσιο μιας αναδιάρθρωσης των συμφωνιών μετάδοσης της UEFA, η οποία, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή ομοσπονδία, θα αποφέρει τουλάχιστον 5 δισεκατομμύρια ευρώ (4,4 δισεκατομμύρια λίρες) ετησίως.

Η UEFA και ο οργανισμός Ευρωπαϊκών Ποδοσφαιρικών Συλλόγων (EFC), αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο πωλούν τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Champions League και άλλων ευρωπαϊκών διοργανώσεων συλλόγων από τη σεζόν 2027-28. Η μεγαλύτερη αλλαγή έχει σχεδιαστεί για να προσελκύσει τις παγκόσμιες πλατφόρμες streaming και είναι κατανοητό ότι το Netflix έχει ήδη εκφράσει το ενδιαφέρον του.



Η Amazon προβάλλει ήδη έναν αγώνα του Champions League ανά αγωνιστική στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία και την Ιταλία, ενώ η Apple έχει τα παγκόσμια δικαιώματα του MLS. Από τη μεριά της, η Disney εξετάζει το ενδεχόμενο να υποβάλει προσφορά για ζωντανά αθλητικά γεγονότα.



Το Netflix δεν έχει ακόμη εισέλθει στην αγορά για τα αθλητικά δικαιώματα σε μεγάλο βαθμό, αλλά έχει μεταδώσει έναν αγώνα αμερικανικού ποδοσφαίρου του NFL τα Χριστούγεννα και τον αγώνα πυγμαχίας Mike Tyson εναντίον Jake Paul, ο οποίος ήταν μια μεγάλη επιτυχία για την πλατφόρμα όσον αφορά τους θεατές - έφτασε στο αποκορύφωμά του τα 65 εκατομμύρια streams.



Επίσης, η γνωστή πλατφόρμα έχει αγοράσει ήδη τα δικαιώματα για τους κατοίκους των ΗΠΑ για το Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών της FIFA το 2027 και το 2031.



Πηγές ανέφεραν ότι η προσδοκία ήταν για αύξηση τουλάχιστον 10% στην ετήσια αξία των εσόδων της UEFA από τις διασυλλογικές διοργανώσεις, από 4,4 δισεκατομμύρια ευρώ αυτή τη στιγμή σε 5 δισεκατομμύρια ευρώ και πιθανώς ακόμη υψηλότερη. Για να γίνει αντιληπτό, τα ετήσια κέρδη της Premier League από εγχώριες και διεθνείς τηλεοπτικές συμφωνίες ανέρχονται σε 3,6 δισεκατομμύρια λίρες.



Τα υψηλότερα έσοδα από τα δικαιώματα μετάδοσης θα σημαίνουν ότι οι ομάδες που συμμετέχουν σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις θα εισπράξουν ακόμη περισσότερα. Ήδη η νέα μορφή του Champions League που ξεκίνησε την περασμένη σεζόν, έφερε αύξηση 25% σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση.



Βέβαια, υπάρχουν ανησυχίες ότι όσο περισσότερα έσοδα από το Champions League, τόσο θα μεγαλώνει το οικονομικό χάσμα των συμμετεχόντων προς τους συλλόγους που δεν συμμετέχουν στην ελίτ διοργάνωση.



Παρόλα αυτά, η UEFA έχει επιμείνει στο παρελθόν ότι τα χρήματα που διανέμονται στις ομάδες του Europa League και του Conference League, καθώς και οι πληρωμές αλληλεγγύης προς τους συλλόγους που δεν συμμετέχουν σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, θα συνεχίσουν να αυξάνονται εντυπωσιακά.

🔺 NEW: Netflix set to bid for Champions League games in TV rights shake-up



Uefa’s new way of selling broadcast deals expected to spark scramble for games by global streaming platforms



Read more from @martynziegler ⬇️https://t.co/PG8jJFlA81 — Times Sport (@TimesSport) October 8, 2025

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.