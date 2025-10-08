Ανέλαβε ομάδα Γ’ Εθνικής ο Φάνης Γκέκας

Σε ομάδα-έκπληξη συνεχίζει την προπονητική του καριέρα ο Φάνης Γκέκας.



Ο άλλοτε σπουδαίος στράικερ αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της Ρόδου, στον πάγκο της οποίας βρισκόταν μέχρι πρότινος ο Ηλίας Φυντάνης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:



«Ένα μεγάλο όνομα του ελληνικού ποδοσφαίρου είναι ο νέος προπονητής της Ρόδου.



Ο Φάνης Γκέκας αναλαμβάνει νέος προπονητής στην ομάδα της Ρόδου. Ήταν προπονητής σε Παναιγιάλειος, Akhisarspor, Dariga GB και Τηλυκράτη.



Ο Φάνης Γκέκας θα είναι στη Ρόδο από την ερχόμενη εβδομάδα, ενώ στον αγώνα με τον Απόλλωνα Καλυθιών θα υπάρχει υπηρεσιακός προπονητής».

