Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ανέλαβε ομάδα Γ’ Εθνικής ο Φάνης Γκέκας

Ο άλλοτε σπουδαίος στράικερ αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της Ρόδου, στον πάγκο της οποίας βρισκόταν μέχρι πρότινος ο Ηλίας Φυντάνης

Γκέκας

Σε ομάδα-έκπληξη συνεχίζει την προπονητική του καριέρα ο Φάνης Γκέκας.

Ο άλλοτε σπουδαίος στράικερ αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της Ρόδου, στον πάγκο της οποίας βρισκόταν μέχρι πρότινος ο Ηλίας Φυντάνης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ένα μεγάλο όνομα του ελληνικού ποδοσφαίρου είναι ο νέος προπονητής της Ρόδου.

Ο Φάνης Γκέκας αναλαμβάνει νέος προπονητής στην ομάδα της Ρόδου. Ήταν προπονητής σε Παναιγιάλειος, Akhisarspor, Dariga GB και Τηλυκράτη.

Ο Φάνης Γκέκας θα είναι στη Ρόδο από την ερχόμενη εβδομάδα, ενώ στον αγώνα με τον Απόλλωνα Καλυθιών θα υπάρχει υπηρεσιακός προπονητής».

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark