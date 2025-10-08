Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Κορυφαίο γκολ της 6ης αγωνιστικής του Αποστολάκη κόντρα στον Άρη

Το τέρμα του Γιάννη Αποστολάκη που διαμόρφωσε το 3-0 για τον ΟΦΗ απέναντι στον Άρη, ψηφίστηκε με διαφορά το καλύτερο γκολ της 6ης αγωνιστικής

Γκολ ΟΦΗ

Κορυφαίο και με… διαφορά. Το υπέροχο τέρμα του Γιάννη Αποστολάκη που διαμόρφωσε το 3-0 για τον ΟΦΗ απέναντι στον Άρη, ψηφίστηκε με διαφορά το καλύτερο γκολ της 6ης αγωνιστικής.

Με τον νεαρό να αφήνει πίσω του Τετέι, Τάισον, Λιαγούς και Χουάνπι…

Η Super League ανακοινώνει τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, μετά από ψηφοφορία των φιλάθλων, του διαγωνισμού Stoiximan Best Goal 6ης αγωνιστικής:

1/ Γ. Αποστολάκης 46,12%
2/ Α. Τετέι 25,08%
3/ Τάισον 16,93%
4/ Χ. Λαγιούς 9,04%
5/ Α. Χουάνπι (75?) 2,83%

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Superleague ΟΦΗ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
15 0 Bookmark