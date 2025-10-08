Κορυφαίο και με… διαφορά. Το υπέροχο τέρμα του Γιάννη Αποστολάκη που διαμόρφωσε το 3-0 για τον ΟΦΗ απέναντι στον Άρη, ψηφίστηκε με διαφορά το καλύτερο γκολ της 6ης αγωνιστικής.

Με τον νεαρό να αφήνει πίσω του Τετέι, Τάισον, Λιαγούς και Χουάνπι…

Η Super League ανακοινώνει τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, μετά από ψηφοφορία των φιλάθλων, του διαγωνισμού Stoiximan Best Goal 6ης αγωνιστικής:

1/ Γ. Αποστολάκης 46,12%

2/ Α. Τετέι 25,08%

3/ Τάισον 16,93%

4/ Χ. Λαγιούς 9,04%

5/ Α. Χουάνπι (75?) 2,83%

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.