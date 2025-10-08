Μπαίνει σε νέα εποχή το Καυταντζόγλειο!

Το ιστορικό στάδιο της Θεσσαλονίκης μπαίνει σε πρόγραμμα αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού με επενδυτικό πακέτο ύψους 21 εκατ. ευρώ, με τον αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, να παρουσιάζει το σχέδιο παρουσία εκπροσώπων αθλητικών φορέων της πόλης, αλλά και της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, που εκπροσωπήθηκε από τον αντιπρόεδρο της ΠΑΕ, Άγγελο Αναστασιάδη, το μέλος του Δ.Σ., Μάριο Τσάκα, τον Γιάννη Δημογιάννη, αλλά και τον υπεύθυνο επικοινωνίας, Γιώργο Κουβεντίδη.

Όπως τονίστηκε, το στάδιο διαθέτει πλέον όλα τα πιστοποιητικά πυρασφάλειας και στατικής επάρκειας, ενώ η τελική του χωρητικότητα θα διαμορφωθεί στις 28.000 θέσεις, επιτρέποντας τη διεξαγωγή τόσο αγώνων πρωταθλήματος όσο και ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Προφανώς, όλο αυτό ενδιαφέρει άμεσα και τον ΠΑΟΚ, ο οποίος αναμένεται να χρησιμοποιήσει το Καυτανζόγλειο ως έδρα του για όσο καιρό χρειαστεί για να χτιστεί η Νέα Τούμπα.

«Mέσα σε 1,5 χρόνο όλες οι δεσμεύσεις που είχαμε πει για τη μεταμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό και νέο ξεκίνημα του Καυτανζογλείου έγιναν πράξη. Σήμερα θα παρουσιάσω για πρώτη φορά από την ίδρυση του Καυτανζογλείου το 1960 την πλήρη αδειοδότησή του. Κάτι που έπρεπε 65 χρόνια τώρα. Ανοίγει πλέον διάπλατα τις πόρτες του το Καυτανζόγλειο σε όλες μορφές αθλητισμού της Θεσσαλονίκης.

Στον ΠΑΟΚ, στον Ηρακλή, στον ΣΕΓΑΣ, σε όλα τα αθλήματα. Μαζί με αυτά σε λίγο θα ακούσετε τα πολλά έργα που έχουμε προγραμματίσει για πρώτη φορά με κατεύθυνση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, για να το κάνουμε ένα σύγχρονο στάδιο, ισάξιο ή γιατί όχι και καλύτερο από το ΟΑΚΑ», δήλωσε χαρακτηριστικά ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού.

