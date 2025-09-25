Άνοιγμα της UEFA σε Netflix και Amazon για πώληση δικαιωμάτων αγώνων του Champions League

Η UEFA αναθεωρεί τη διαδικασία υποβολής προσφορών για τη μετάδοση της κορυφαίας διοργάνωσής της, του Champions League, εν μέρει λόγω του στόχου του διοικητικού οργάνου του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου να ενισχύσει την ελκυστικότητά του σε παρόχους streaming όπως η Amazon και το Netflix, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

Σύμφωνα με πηγή του διεθνούς πρακτορείου που έχει γνώση του ζητήματος, οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς και οι πλατφόρμες streaming θα μπορούν πλέον να υποβάλλουν προσφορές για δικαιώματα σε πολλαπλές αγορές ταυτόχρονα. Προηγουμένως, οι μεγάλες αγορές υποβάλλονταν σε διαγωνισμό σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, ανάλογα με τις υπάρχουσες συμβάσεις, γεγονός που δυσχέραινε την υποβολή ομαδοποιημένων προσφορών.

Το Champions League είναι το ετήσιο τουρνουά-ναυαρχίδα της UEFA, που αποφέρει δισεκατομμύρια σε εμπορικά έσοδα κάθε χρονιά. Ωστόσο, τα δικαιώματα μετάδοσης έχουν κατακερματιστεί, με περίπου 100 διαφορετικούς τηλεοπτικούς σταθμούς να αγοράζουν διάφορα πακέτα.

Η UEFA συζητά τώρα το ενδεχόμενο σύναψης μακροπρόθεσμων συμβολαίων, ανέφερε η πηγή του Bloomberg, η οποία μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας. Η UEFA άλλαξε τους κανόνες της πριν από περισσότερο από δύο δεκαετίες, εν μέρει λόγω της πίεσης από την Κομισιόν, προκειμένου να μειώσει τη διάρκεια των τυπικών συμβολαίων σε τρία έτη και να ενισχύσει τον ανταγωνισμό.

Μια ανανεωμένη διαδικασία θα μπορούσε επίσης να περιλαμβάνει μια παγκόσμια προσφορά, η οποία θα επέτρεπε ενδεχομένως σε έναν μόνο πάροχο να μεταδώσει ένα παιχνίδι σε όλο τον κόσμο για πρώτη φορά, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Η UEFA πρόκειται να προκηρύξει διαγωνισμό για την ανάθεση των δικαιωμάτων μετά το 2027 τις επόμενες εβδομάδες, ανέφεραν.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, θα ληφθεί υπόψη η εμβέλεια και η προωθητική υποστήριξη και όχι μόνο το οικονομικό βάρος των προσφορών.

Η UEFA συμβουλεύεται από την Relevent Football Partners, θυγατρική της αμερικανικής Relevent Sports, και την UC3, τον εμπορικό βραχίονα της UEFA και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ποδοσφαιρικών Ομίλων. Εκπρόσωποι της Relevent και της UC3 αρνήθηκαν να σχολιάσουν το ζήτημα, σημειώνει το Bloomberg.

Οι μακροπρόθεσμες συμφωνίες έγιναν πιθανώς όλο και πιο ελκυστικές για την UEFA μετά την επιτυχία της συμφωνίας της με τις ΗΠΑ. Το 2022, η Paramount συμφώνησε σε μια μακροπρόθεσμη συμφωνία ύψους 1,5 δισ. δολαρίων για τα δικαιώματα μετάδοσης των ποδοσφαιρικών αγώνων του Champions League στις ΗΠΑ μέχρι το 2030.

Η διαδικασία υποβολής προσφορών στις ΗΠΑ διεξήχθη από την Relevent Sports, η οποία συνιδρύθηκε από τον ιδιοκτήτη των Miami Dolphins, Stephen M. Ross. Η Relevent εξασφάλισε αρχικά τα δικαιώματα διαμεσολάβησης των συμφωνιών της UEFA με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, αφού νίκησε άλλες εταιρείες όπως την Octagon και την IMG της Endeavor, εν μέρει με την υπόσχεση να πουλήσει τα δικαιώματα έναντι τουλάχιστον 250 εκατ. δολαρίων ετησίως.

Μετά τη συμφωνία με τις ΗΠΑ, τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους η Relevent εξασφάλισε το δικαίωμα να εκπροσωπεί τα παγκόσμια δικαιώματα μέσων ενημέρωσης και χορηγίας της UEFA για την περίοδο 2027-2033.

Οι γίγαντες του streaming εντάσσουν όλο και περισσότερο σημαντικά αθλητικά γεγονότα στις προσφορές τους, αλλά μέχρι στιγμής έχουν επικεντρωθεί κυρίως σε κορυφαία παιχνίδια και όχι σε πακέτα που καλύπτουν ολόκληρες σεζόν. Η Netflix συμφώνησε πρόσφατα να μεταδώσει το Home Run Derby του Major League Baseball, ένα μεμονωμένο γεγονός, και φέτος θα μεταδώσει το Christmas Gameday του National Football League.

Επί του παρόντος, οι πέντε κορυφαίες ευρωπαϊκές αγορές της UEFA περιλαμβάνουν ένα μείγμα streaming υπηρεσιών και τηλεοπτικών σταθμών. Σύμφωνα με τον ιστότοπο του οργανισμού, η Γαλλία και η Ισπανία δεν χρησιμοποιούν streaming υπηρεσίες, καθώς οι αγώνες μεταδίδονται μέσω των Canal+ και Telefonica SA, αντίστοιχα. Το 2022, η Amazon εξασφάλισε μια τριετή συμφωνία με την UEFA για τα δικαιώματα μετάδοσης ορισμένων αγώνων του Champions League στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η συμφωνία αυτή θα λήξει το 2027. Η αμερικανική εταιρεία απέκτησε επίσης ξεχωριστά δικαιώματα για τη μετάδοση αγώνων στη Γερμανία και την Ιταλία.

Οι διασυλλογικές διοργανώσεις της UEFA - το Champions League, το Europa League, το Conference League και το Super Cup - προβλέπεται να αποφέρουν τουλάχιστον 4,4 δισ. ευρώ σε εμπορικά έσοδα κάθε σεζόν έως το 2027, τονίζει το Bloomberg.

Το Champions League την περασμένη σεζόν εισήγαγε ένα μεγαλύτερο φορμάτ με αυξημένο αριθμό αγώνων, με το λεγόμενο League Phase. Αυτή η αλλαγή είχε ως αποτέλεσμα αύξηση 18% στα έσοδα από τηλεοπτικές μεταδόσεις στις έξι μεγαλύτερες αγορές της, σύμφωνα με έκθεση της εταιρείας Enders Analysis.

