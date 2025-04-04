Λογαριασμός
Παναθηναϊκός: Ο “game changer” Γιουρτσεβέν που άλλαξε τα δεδομένα

Ο Τούρκος σέντερ έκανε τη διαφορά στη ρακέτα, με κομβική παρουσία σε άμυνα και επίθεση απέναντι σε έναν Τάις που δεν… φάνηκε ποτέ

Ο Όμερ Γιουρτσεβέν ήταν το πρόσωπο της ανατροπής για την ομάδα του, μπαίνοντας στο δεύτερο ημίχρονο και αλλάζοντας τις ισορροπίες. Ο ψηλός με την επιβλητική παρουσία κάτω από το καλάθι κυριάρχησε απέναντι στον Ντάνιελ Τάις, περιορίζοντάς τον πλήρως και προσφέροντας σιγουριά στην άμυνα. 

