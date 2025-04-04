Παναθηναϊκός: Ο “game changer” Γιουρτσεβέν που άλλαξε τα δεδομένα

Ο Όμερ Γιουρτσεβέν ήταν το πρόσωπο της ανατροπής για την ομάδα του, μπαίνοντας στο δεύτερο ημίχρονο και αλλάζοντας τις ισορροπίες. Ο ψηλός με την επιβλητική παρουσία κάτω από το καλάθι κυριάρχησε απέναντι στον Ντάνιελ Τάις, περιορίζοντάς τον πλήρως και προσφέροντας σιγουριά στην άμυνα.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.