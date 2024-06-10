Ο Εμμανουήλ Καραλής μπορεί να χρειάστηκε τρεις προσπάθειες για να ξεπεράσει το αρχικό ύψος των 5,45 μ., ωστόσο τελικά δεν είχε κανένα πρόβλημα να προκριθεί στον τελικό του αγωνίσματος με άλμα στα 5,60 μέτρα.

Ο άλτης του Χάρη Καραλή είναι σε πολύ καλή κατάσταση και στον τελικό της Τετάρτης (12/6) θα διεκδικήσει το πρώτο του μετάλλιο στη διοργάνωση της Ρώμης.

Ο αθλητής θα αγωνιστεί για πρώτη φορά σε τελικό της διοργάνωσης, αφού πριν δύο χρόνια στο Μόναχο στο ντεμπούτο του, έμεινε στα 5,55 μ. και εκτός τελικού.

Ο Καραλής ταξίδεψε έχοντας κάνει τρεις φορές 5,72 μ. στον ανοιχτό και έχει παρακαταθήκη από τον χειμώνα τα 5,85 μ., που του χάρισε το χάλκινο μετάλλιο στη Γλασκόβη. Δικαίως αποτελεί έναν από τους αθλητές, που θα διεκδικήσουν τη διάκριση στο αγώνισμα.

Το όριο των 5,75 μ. αποδείχθηκε πολύ υψηλό, καθώς ο προκριματικός έκλεισε στα 5,60 μ. με συνολικά 12 άλτες να υπερβαίνουν αυτό το ύψος.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.