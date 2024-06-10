Ο Χοακίν Γκόμεζ είναι ο νέος προπονητής του Βόλου

Τον προπονητή που θα αναλάβει τα ηνία της επόμενης σεζόν βρήκε ο Βόλος στο πρόσωπο του Χοακίν Γκόμεζ. Η ομάδα της Μαγνησίας επιλέγει για ακόμη μία φορά να πάει σε Ιβηρικό μοντέλο.

Ο Ισπανός τεχνικός ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα το 2010 ως βοηθός ενώ πέρασε και από το πόστο του αναλυτή. Ο 37χρονος έχει εργαστεί ως πρώτος προπονητής στις Ελσίνκι και Σεϊναγιόκι, ενώ έχει δουλέψει ως βοηθός των πρώην τεχνικών του Ολυμπιακού, Όσκαρ Γκαρθία και Μίτσελ Γκονζάλεθ, με την τελευταία του δουλειά να είναι στην Αλ-Καντσία στο πλευρό του πρώην ποδοσφαιριστή της Ρεάλ Μαδρίτης.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Βόλος:

«Η ΠΑΕ Βόλος ανακοινώνει την πρόσληψη του 37χρονου Ισπανού προπονητή Χοακίν Γκόμεζ ο οποίος θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Η ΠΑΕ Βόλος καλωσορίζει τον Χοακίν Γκόμεζ στην οικογένεια της».

