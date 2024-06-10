Για τη νέα εποχή που μπαίνει η ΑΕΚ μίλησε στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Γιώργος Τσακίρης.

Αφότου μετέφερε τη δήλωση του Δημήτρη Μελισσανίδη με την οποία ανακοίνωσε τη μεταβίβαση της κιτρινόμαυρης ΠΑΕ στον Μάριο Ηλιόπουλο, ο ρεπόρτερ της «Ένωσης» αναφέρθηκε στη μεταξύ τους σχέση.

Σημείωσε λοιπόν ότι πρόκειται για μια συνεργασία ετών, στη διάρκεια των οποίων ο μέχρι σήμερα διοικητικός ηγέτης έχει «ζυγίσει» τον επόμενο σε επίπεδο ικανοτήτων και προσωπικότητας.

Δήλωσε βέβαιος, δε, ότι ο Ματίας Αλμέιδα ήταν ενήμερος για τις εξελίξεις, εκτιμώντας μάλιστα ότι ίσως ο Αργεντινός (λόγω της στενής επαφής του με τον Μελισσανίδη) να το έμαθε νωρίτερα από πολλούς άλλους.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.