Τσακίρης: «Έχει “ζυγίσει” τον Ηλιόπουλο πριν του παραδώσει την ΑΕΚ ο Μελισσανίδης»

Τη βεβαιότητα ότι ο Δημήτρης Μελισσανίδης έχει τσεκάρει (μέσα από τη συνεργασία χρόνων μαζί του) τη δυνατότητα του Μάριου Ηλιόπουλου ν’ αναλάβει την ΑΕΚ μετέφερε στον bwinΣΠΟΡ FM ο Γιώργος Τσακίρης

Ηλιόπουλος

Για τη νέα εποχή που μπαίνει η ΑΕΚ μίλησε στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Γιώργος Τσακίρης.

Αφότου μετέφερε τη δήλωση του Δημήτρη Μελισσανίδη με την οποία ανακοίνωσε τη μεταβίβαση της κιτρινόμαυρης ΠΑΕ στον Μάριο Ηλιόπουλο, ο ρεπόρτερ της «Ένωσης» αναφέρθηκε στη μεταξύ τους σχέση.

Σημείωσε λοιπόν ότι πρόκειται για μια συνεργασία ετών, στη διάρκεια των οποίων ο μέχρι σήμερα διοικητικός ηγέτης έχει «ζυγίσει» τον επόμενο σε επίπεδο ικανοτήτων και προσωπικότητας.

Δήλωσε βέβαιος, δε, ότι ο Ματίας Αλμέιδα ήταν ενήμερος για τις εξελίξεις, εκτιμώντας μάλιστα ότι ίσως ο Αργεντινός (λόγω της στενής επαφής του με τον Μελισσανίδη) να το έμαθε νωρίτερα από πολλούς άλλους.

Πηγή: sport-fm.gr

