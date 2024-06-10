Πράξη τρίτη στους τελικούς της Stoiximan Basket League, και ενδεχομένως... τελευταία.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR φιλοξενεί στο ΟΑΚΑ τον Ολυμπιακό (21:15, ΕΡΤ3, sport-fm.gr, bwinΣΠΟΡ FM 94,6) για τον τρίτο τελικό του πρωταθλήματος, για το οποίο υπάρχει πλέον ξεκάθαρο φαβορί.

Οι «ερυθρόλευκοι» ξεκίνησαν τη σειρά με «διπλό» στο ΟΑΚΑ και συνέχισαν με εντός έδρας νίκη στο ΣΕΦ, φτάνοντας στο 2-0. Πλέον, επιθυμούν ένα ακόμη εκτός έδρας ροζ φύλλο έτσι ώστε να κατακτήσουν οριστικά το πρωτάθλημα και να κάνουν το 3/3 στους εγχώριους τίτλους κόντρα στον μεγάλο τους αντίπαλο.

Ακόμη και να μην τα καταφέρει, πάντως, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, θα έχει άλλες δύο ευκαιρίες να πάρει τον τίτλο, η πρώτη από τις οποίες μάλιστα θα είναι και μπροστά στον κόσμο της (12/06 στο ΣΕΦ το τέταρτο ματς αν χρειαστεί). Φυσικά, ο Ολυμπιακός δεν αντιμετωπίζει απρόοπτα προβλήματα πέρα από το γνωστό του Μουσταφά Φαλ, ενώ εκτός θα μείνουν οι «κομμένοι» από το πρωτάθλημα Μπραζντέικις, Ράιτ και Σίκμα.

Από την άλλη πλευρά, για τον Παναθηναϊκό ΑΚΤΟR η πίεση είναι πολύ μεγαλύτερη, αφού το ματς είναι do-or-die. Oι πρωταθλητές Ευρώπης δεν έχουν καταφέρει να δείξουν καλό αγωνιστικό πρόσωπο στη σειρά των τελικών και βρίσκονται με την πλάτη στον τοίχο, αφού έχουν ένα... βουνό να ανέβουν αν θέλουν να επιστρέψουν στην κορυφή της Ελλάδας μετά από αυτή της Ευρωλίγκας.

Είναι χαρακτηριστικό, μάλιστα, πως η ομάδα του Εργκίν Αταμάν θα παλέψει για κάτι που έχει γίνει μόλις μία φορά στην ιστορία της Stoiximan Basket League. Να επιστρέψει, δηλαδή, από το 0-2 σε σειρά των τελικών και να κατακτήσει την κούπα, κάτι που έχει καταφέρει μόνο η ΑΕΚ τη σεζόν 2001-02.

Αυτό, πάντως, δεν πρέπει να απασχολεί από τώρα τους «πράσινους», που έχουν ως βασικό στόχο να βελτιώσουν την αγωνιστική τους εικόνα και να μείνουν ζωντανοί. Το απουσιολόγιο του Τούρκου τεχνικού είναι «λευκό», εκτός από τη δεδομένη απουσία ενός από τους 7 ξένους της ομάδας, ο οποίος θα είναι είτε ο Λούκα Βιλντόσα είτε ο Όλεκ Μπαλτσερόφσκι.

Τη διαιτητική τριάδα του αγώνα θα αποτελέσουν οι Πουρσανίδης, Πιτσίλκας, Μαγκλογιάννης.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των τελικών:

Game 1: Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός 84-89

Game 2: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR 92-86

Game 3: Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός (10/6, 21:15)

Game 4: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR (12/6, 21:15, εάν χρειαστεί)

Game 5: Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός (14/6, 21:15, εάν χρειαστεί)

