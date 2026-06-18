Αυστρία: Η Ευρώπη πρέπει να μιλήσει με τον Πούτιν

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αξιοποιήσει τη «δυναμική» που έχει δημιουργηθεί γύρω από τις ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία, προκειμένου να προωθήσει την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσε ο καγκελάριος της Αυστρίας Κρίστιαν Στόκερ σε συνέντευξή του στους Financial Times, η οποία δημοσιεύθηκε την Πέμπτη.

Σύμφωνα με τους Financial Times, οι Βρυξέλλες έχουν τις τελευταίες εβδομάδες ανοίξει διαύλους επικοινωνίας με το Κρεμλίνο, διερευνώντας το ενδεχόμενο συνομιλιών με τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Ο Αυστριακός καγκελάριος Κρίστιαν Στόκερ δήλωσε ότι στηρίζει πλήρως αυτή την πρωτοβουλία και θα παρότρυνε τους υπόλοιπους Ευρωπαίους ηγέτες να την υποστηρίξουν.

«Οι πόλεμοι δεν τελειώνουν με τα όπλα, αλλά με την επιτυχημένη διπλωματία. Και για να είναι επιτυχημένη η διπλωματία, χρειάζονται συνομιλίες, χρειάζονται διαπραγματεύσεις και, πρώτα απ’ όλα, πρέπει να ανοίξουν αυτοί οι δίαυλοι επικοινωνίας», δήλωσε ο Στόκερ στην εφημερίδα.

Παράλληλα, εξέφρασε συγκρατημένη αισιοδοξία για τις προοπτικές των ειρηνευτικών συνομιλιών στην Ουκρανία, εκτιμώντας ότι η αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να στρέψει εκ νέου την προσοχή των ΗΠΑ και του Ντόναλντ Τραμπ προς τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Το δημοσίευμα σημειώνει επίσης ότι οι αμερικανικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου έχουν βαλτώσει, με αποτέλεσμα στην Ευρώπη να αναπτύσσεται συζήτηση για το αν θα πρέπει να επιδιωχθεί απευθείας διάλογος με τη Μόσχα. Ωστόσο, αρκετές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις παραμένουν επιφυλακτικές και θεωρούν ότι προτεραιότητα πρέπει να είναι η ενίσχυση της Ουκρανίας ώστε να αυξηθεί η πίεση προς τη Ρωσία.

Ο Κρίστιαν Στόκερ απέφυγε να σχολιάσει ποιος θα μπορούσε να εκπροσωπήσει την Ευρώπη σε ενδεχόμενες συνομιλίες με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, υπογραμμίζοντας όμως ότι οι ηγέτες της ΕΕ πρέπει να συζητήσουν σοβαρά ποιο θα είναι το περιεχόμενο ενός τέτοιου διαλόγου.

«Πιο σημαντικό από το ποιος θα μιλήσει είναι το τι θα συζητηθεί», δήλωσε, προσθέτοντας ότι δεν είναι βέβαιος πως όλοι οι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν ήδη καταλήξει στην ίδια θέση.

Ο Αυστριακός καγκελάριος επισήμανε ωστόσο ότι υπάρχει μία κοινή ευρωπαϊκή γραμμή: «Δεν στηρίζουμε την Ουκρανία για να μπορέσει να πολεμήσει έναν ατελείωτο πόλεμο». Όπως είπε, ο στόχος πρέπει να είναι «μια δίκαιη και διαρκής ειρήνη».

Σύμφωνα με τους Financial Times, ο Πέδρο Λουρτί, επικεφαλής του γραφείου του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, είχε τις τελευταίες εβδομάδες τηλεφωνικές επαφές με ανώτερο αξιωματούχο που θεωρείται κοντά στον Ρώσο πρόεδρο. Ευρωπαίος αξιωματούχος χαρακτήρισε τις επαφές αυτές ως «σύντομες συνομιλίες με στόχο το άνοιγμα διαύλων επικοινωνίας».



Πηγή: skai.gr

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