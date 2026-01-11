Καλωσόρισε το 2026 με τριάρα και «γεμάτο» Τετέι ο Παναθηναϊκός

Με ιδανικό τρόπο έκανε… ποδαρικό στη νέα χρονιά ο Παναθηναϊκός. Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ νίκησε 3-0 τον Πανσερραϊκό στο ΟΑΚΑ για τη 16η αγωνιστική της Stoiximan Super League, επιστρέφοντας στα τρίποντα στο πρωτάθλημα.

Μετά από αυτό το αποτέλεσμα, οι «πράσινοι» ανέβηκαν στους 25 βαθμούς και ισοβαθμούν με τον Βόλο στην 6η θέση, έχοντας ένα παιχνίδι λιγότερο. Από την άλλη, οι θλιβεροί Σερραίοι έμειναν στους 5 βαθμούς και την τελευταία θέση.

Ο Παναθηναϊκός διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα από το πρώτο ημίχρονο, χάρη στα γκολ των Φίλιπ Τζούριτσιτς με… ριμπάουντ μετά από δικό του χαμένο πέναλτι, Ανάς Ζαρουρί με εύστοχο χτύπημα από την άσπρη βούλα, και Τιν Γέντβαϊ με κεφαλιά μετά από σέντρα του Μαροκινού.

Πολύ θετικό ντεμπούτο για τον Ανδρέα Τετέι, που ήταν «κεφάτος» και ταλαιπώρησε πολύ την άμυνα του Πανσερραϊκού, φτάνοντας σε αρκετές περιπτώσεις κοντά στο γκολ και κερδίζοντας το χειροκρότημα από τους φίλους του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ, αλλά και μία κόκκινη του Βέρνον Ντε Μάρκο στο 86ο λεπτό. Επέστρεψε ο Φακούντο Πελίστρι που είχε καλή παρουσία ως βασικός, καθώς και οι Ρενάτο Σάντσες, Γιώργος Κυριακόπουλος, που μπήκαν ως αλλαγές.

Στο μυαλό των κόουτς:

Ο Ράφα Μπενίτεθ παρέταξε τον Παναθηναϊκό με σύστημα 4-2-3-1. Ο Κότσαρης κάθισε στο τέρμα, με τους Κώτσιρα, Γέντβαϊ, Τουμπά και Καλάμπρια τετράδα στην άμυνα. Τσιριβέγια και Τσέριν αγωνίστηκαν στον άξονα, ενώ Πελίστρι και Ζαρουρί ήταν στα άκρα της επίθεσης και ο Τζούριτσιτς πίσω από τον προωθημένο Τετέι.

Mε 4-3-3 παρατάχθηκε στο γήπεδο και η ομάδα του Ζεράρ Σαραγόσα. Την εστία υπερασπίστηκε ο Τσομπανίδης, με τους Λύρατζη, Φέλτες, Ντε Μάρκο και Τσαούση τετράδα στην άμυνα. Λιάσος, Ομεονγκά και Μπρουκς κάλυψαν τις θέσεις του κέντρου, με τους Νάνελι, Σοφιανό στα άκρα και τον Ίβαν προωθημένο.

Το ματς

Τα πράγματα ξεκίνησαν ιδανικά για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος στην πρώτη ουσιαστικά φάση του αγώνα κέρδισε πέναλτι. Μετά από εκτέλεση κόρνερ, ο Ίβαν τράβηξε παρατεταμένα τον Τουμπά.

Η παράβαση δεν έγινε εξαρχής αντιληπτή από τον Κατοίκο, όμως ο VAR Φωτιάς τον κάλεσε για on-field review και τελικά σφυρίχτηκε πέναλτι.Την εκτέλεση ανέλαβε ο Φίλιπ Τζούριτσιτς, ο οποίος νικήθηκε αρχικά από τον Τσομπανίδη, όμως πήρε το… ριμπάουντ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0 στο 4ο λεπτό.

Πριν καλά καλά περάσουν δέκα λεπτά, ένα απρόσεκτο μαρκάρισμα του Τσαούση στον Καλάμπρια έδωσε στον Παναθηναϊκό για δεύτερη φορά την ευκαιρία να εκτελέσει από την άσπρη βούλα. Ο Ανάς Ζαρουρί πήρε αυτή τη φορά την ευθύνη και σκόραρε, γράφοντας το 2-0 στο 15ο λεπτό.

Οι «πράσινοι» συνέχισαν να ελέγχουν απόλυτα το παιχνίδι και έψαξαν ακόμη ένα γκολ. Στο20ο λεπτό, ο Τετέι απέφυγε ωραία δύο αντιπάλους, όμως το τελείωμα του Πελίστρι στη συνέχεια της φάσης κατέληξε στην αγκαλιά του Τσομπανίδη. Λίγα λεπτά αργότερα, ο Ουρουγουανός εξτρέμ έκανε πολύ ωραία ενέργεια με την μπάλα και άνοιξε όμορφα στον Ζαρουρί, όμως το πλασέ του Μαροκινού έφυγε λίγο άουτ στο 24’.

Τελικά, το τρίτο γκολ ήρθε λίγο αργότερα. Στο 39ο λεπτό, μετά από κόρνερ που κέρδισε ο Τετέι και εκτελέστηκε με πάσα, ο Ζαρουρί έκανε ωραία σέντρα και ο Γέντβαϊ σηκώθηκε ψηλότερα από όλους, νικώντας και τον Τσομπανίδη για το 3-0 και υπογράφοντας ένα από τα πιο θετικά ημίχρονα του Παναθηναϊκού στη σεζόν.

Η πρώτη καλή στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο ήταν και πάλι για τον Παναθηναϊκό, όταν ο Καλάμπρια βρήκε με ωραία σέντρα τον Τετέι, αλλά η κεφαλιά «ψαράκι» του Έλληνα επιθετικού έφυγε άουτ. Ο Έλληνας επιθετικός συνέχισε να απειλεί, φτάνοντας σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις πολύ κοντά στο γκολ, με φοβερό σουτ στο 58ο λεπτό και κεφαλιά στο 59’, με τον Τσομπανίδη να αποκρούσει σε αμφότερες τις περιπτώσεις.

Στο 63ο λεπτό, ο Κατοίκος έδωσε πέναλτι για μαρκάρισμα του Τουμπά στον Ίβαν, όμως ο VAR Φωτιάς τον κάλεσε για τρίτη φορά να δει τη φάση και τελικά πήρε πίσω την παράβαση που σφύριξε, καθώς διαπίστωσε πως ο επιθετικός του Πανσερραϊκού έκανε φάουλ στον στόπερ των γηπεδούχων. Λίγα λεπτά αργότερα, στο 71’, ο Ίβαν σκόραρε, όμως ο Καρέλης ήταν εκτεθειμένος και το γκολ σωστά ακυρώθηκε.

Μετά τις πολλές αλλαγές, ο ρυθμός του αγώνα έπεσε γι’ αρκετά λεπτά, χωρίς ουσιαστικές φάσεις εκατέρωθεν. Το μοναδικό άξιο λόγου γεγονός στα τελευταία λεπτά ήταν η αποβολή του Ντε Μάρκο, μετά από πολύ σκληρό μαρκάρισμα πάνω στον Τετέι στο 86ο λεπτό.

MVP: Ο Ανάς Ζαρουρί είχε γκολ-ασίστ και γενικά μία πολύ θετική παρουσία, με τις σέντρες του να ταλαιπωρούν διαρκώς την άμυνα του Πανσερραϊκού. Ο Μαροκινός κερδίζει στα... σημεία τον Φακούντο Πελίστρι, που επίσης είχε μεστή παρουσία στην επιστροφή του, και τον Ανδρέα Τετέι, που ήταν ορεξάτος στο ντεμπούτο του.

Η «σφυρίχτρα»: Δεν τα πήγε καλά ο ρέφερι Κατοίκος, που δεν είδε το παρατεταμένο τράβηγμα του Ίβαν στον Τουμπά, ενώ ξεγελάστηκε και έδωσε πέναλτι υπέρ του Πανσερραϊκού σε φάση με τους ίδιους πρωταγωνιστές, αλλά στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Σε αμφότερες τις φάσεις, ο VAR Φωτιάς τον βοήθησε να διορθώσει το λάθος του και να πάρει τη σωστή απόφαση.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

Παναθηναϊκός (Μπενίτεθ): Κότσαρης – Κώτσιρας, Γέντβαϊ (86’ Ίνγκασον), Τουμπά, Καλάμπρια – Τσιριβέγια (81’ Σιώπης), Τσέριν – Πελίστρι (66’ Μπόκος), Ζαρουρί (81’ Κυριακόπουλος), Τζούριτσιτς (66’ Σάντσες) – Τετέι.

Στον πάγκο έμειναν οι: Τσάβες, Γείτονας, Κοντούρης, Σβιντέρσκι, Ταμπόρδα, Μλαντένοβιτς, Βιλένα.

Πανσερραϊκός (Σαραγόσα): Τσομπανίδης – Λύρατζης (59’ Ουαγκέ), Φέλτες, Ντε Μάρκο, Τσαούσης - Λιάσος, Ομεονγκά (46’ Δοϊρανλής) – Νούνελι (46’ Γκελασβίλι), Μπρουκς, Σοφιανός (59’ Καρέλης) – Ίβαν (77’ Μασκανάκης).

Στον πάγκο έμειναν οι: Σακαλίδης, Πουρλιοτόπουλος, Καρασαλίδης, Αρμουγκόμ, Τόλιος.

Διαιτητής: Κατοίκος

Βοηθοί: Τσολακίδης, Δέλλιος

4ος: Νταούλας

VAR: Φωτιάς

AVAR: Αντωνίου

