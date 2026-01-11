Παναθηναϊκός: Ο Χουάντσο έλαβε… το μήνυμα από Αταμάν

Ο Παναθηναϊκός δεν μπήκε με το δεξί στο 2026, αφού στις 2 Ιανουαρίου γνώρισε την ήττα από τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ, σε ένα παιχνίδι που άφησε αρκετά ερωτηματικά τόσο για την εικόνα της ομάδας όσο και για συγκεκριμένες αγωνιστικές επιλογές.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Εργκίν Αταμάν δεν δίστασε να τοποθετηθεί δημόσια για το πρόβλημα που –κατά τη γνώμη του– υπάρχει στη θέση «4», στέλνοντας σαφές μήνυμα προς τους Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Ντίνο Μήτογλου, τους οποίους ουσιαστικά εξέθεσε με τις δηλώσεις του.

