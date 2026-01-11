Ζορίστηκε για ένα ημίχρονο, αλλά έκανε τη δουλειά ο Παναθηναϊκός AKTOR. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν νίκησε 94-86 το Περιστέρι Betsson στο Telekom Center Athens για τη 14η αγωνιστική της Stoiximan GBL, ανεβαίνοντας στο 12-1 και συνεχίζοντας το... κυνήγι του πρωτοπόρου και αήττητου Ολυμπιακού.

Οι φιλοξενούμενοι είχαν εντυπωσιακή παρουσία, ειδικά στο πρώτο μέρος, το οποίο έκλεισαν με προβάδισμα 46-50, εκμεταλλευόμενοι την αμυντική «χαλαρότητα» του Παναθηναϊκού. Παρόλα αυτά, οι «πράσινοι» ανέβασαν την έντασή τους στο δεύτερο μέρος και έλεγξαν το παιχνίδι, φτάνοντας μέχρι και στο +17 (88-71), με τη διαφορά να μειώνεται στο φινάλε για το Περιστέρι Betsson.

Έξι διψήφιους σκόρερ είχε ο Παναθηναϊκός, με τον Τζέντι Όσμαν να μετράει 17 πόντους, τον Κώστα Σλούκα 13, τους Σορτς, Τολιόπουλο, Ρογκαβόπουλο από 11 και τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ να σημειώνει 10 (8 ριμπάουντ).

Από τους «κυανοκίτρινους», που έδειξαν καλό αγωνιστικό πρόσωπο, όμως υπέστησαν πέμπτη σερί ήττα και έπεσαν στο 5-8, 14 πόντους είχε στο ντεμπούτο του Γουίλ Κάριους, ενώ 13 σημείωσε ο Σι Τζέι Χάρις.

Το ματς

Ο Παναθηναϊκός μπήκε δυνατά στο ματς και προηγήθηκε γρήγορα 4-0 με λέι απ του Χολμς και του Ρογκαβόπουλου. Ο Σορτς συνέχισε αυτό το καλό σερί των «πράσινων», οι οποίοι έφτασαν στο +10 με τον Ρογκαβόπουλο (10-0). Σε αυτό το σημείο το Περιστέρι Betsson κατάφερε να βρει σκορ με συνεχόμενα καλάθια του Γιάνκοβιτς (10-4), πριν ο Βαν Τούμπεργκεν ευστοχήσει σε μακρινό σουτ για το 11-6. Ο Σορτς απάντησε με τρίποντο (14-6), με τον Καρντένας να μειώνει με φλόουτερ σε 14-8. Σορτς και Γιάνκοβιτς αντάλλαξαν καλάθια από κοντά (16-10), με τον Καρντένας να φέρνει τους φιλοξενούμενους στον πόντο (16-15). Σαμοντούροφ και Χολμς απάντησαν με καρφώματα (20-17), με τον Χάρις να ισοφαρίζει με δύσκολο τρίποντο σε 20-20. Ο σέντερ των «πράσινων» κάρφωσε εκ νέου (22-0), όμως το Περιστέρι έκλεισε με προβάδισμα το πρώτο δεκάλεπτο χάρη σε τρίποντο του Κάριους (22-23).

Η δεύτερη περίοδος ξεκίνησε όπως τέλειωσε η πρώτη, με τρίποντο του Κάριους, ο οποίος έβαλε και δεύτερο για το 24-29. Η εκπληκτική παρουσία των φιλοξενούμενων συνεχίστηκε με γκολ φάουλ του Κακλαμανάκη (26-31), πριν ο Όσμαν ευστοχήσει σε δύο βολές για το 28-31. Ο Τολιόπουλος έβαλε συνεχόμενους πόντους και ισοφάρισε (35-35), πριν ο Όσμαν τον φέρει μπροστά στο σκορ με λέι απ στο τρανζίσιον για το 37-35. Ο Τολιόπουλος συνέχισε το καλό του παιχνίδι με καλάθι και φάουλ (40-39), πριν ο Όσμαν βάλει δύο βολές για το 42-40. Οι συνεχόμενες βολές συνεχίστηκαν και ο ρυθμός του αγώνα έπεσε αισθητά, καθώς οι επισκέψεις και των δύο ομάδων στη γραμμή διαδέχονταν η μία την άλλη. Ο Μουράτος με τρίποντο και ο Φαν Τούμπεργκεν με λέι απ έβαλαν ξανά μπροστά το Περιστέρι (46-48), το οποίο έκλεισε με προβάδισμα 46-50 το πρώτο ημίχρονο.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Καρντένας ευστόχησε από μέση απόσταση (46-52), με τους Χουάντσο και Χολμς να γράφουν για το 50-52. Ο εντυπωσιακός Κάριους έβρισκε απάντηση σε κάθε προσπάθεια του Παναθηναϊκού να φέρει το ματς στα μέτρα του, με τον Χάρις να ευστοχεί σε τρεις βολές για το 56-60. Ο Σορτς μείωσε με βολές, ενώ ο Χουάντσο έβαλε μπροστά τον Παναθηναϊκό με τρίποντο για το 62-60. Ο Σλούκας πήγε κι αυτός στη γραμμή και τις έβαλε αμφότερες (64-60), ενώ ο αρχηγός του «τριφυλλιού» έγραψε το 66-60 από μέση απόσταση. Οι «πράσινοι» σοβαρεύτηκαν στην άμυνα και κατάφεραν να χτίσουν ένα μικρό προβάδισμα (68-63), όμως το Περιστέρι πλησίασε ξανά με Κακλαμανάκη και Χάρις, που μείωσαν στο καλάθι (68-67). Χουάντσο και Όσμαν έφεραν ξανά τον Παναθηναϊκό στο +5 (72-67), ενώ δύο βολές από Τολιόπουλο και Όσμαν διαμόρφωσε το 74-67 του τρίτου δεκαλέπτου.

Το τέταρτο δεκάλεπτο άρχισε με επιθετικό ριμπάουντ και καλάθι του Γιούρτσεβεν για το 76-67. Ο Τούρκος σέντερ σκόραρε εκ νέου, με τον Τολιόπουλο να διαμορφώνει το 80-71. Ο Γιούρτσεβεν με φόλοου κάρφωμα έκανε διψήφιο το προβάδισμα του Παναθηναϊκού (82-71), με τον Σορτς να σκοράρει στον αιφνιδιασμό για το 84-71. Ο Ρογκαβόπουλος πήρε επιθετικό ριμπάουντ και έφερε τη διαφορά στο +15 (86-71), πριν ο Καλαϊτζάκης καρφώσει στο τρανζίσιον για το 88-71. Ο Πέιν έδωσε συνεχόμενες λύσεις στο Περιστέρι και έκανε τη διαφορά μονοψήφια (88-79), με τον Ρογκαβόπουλο να γράφει με 1/2 βολές το 89-79. Ο Νίκολς μείωσε με τρίποντο (89-82), με τον Ρογκαβόπουλο να γράφει το 91-82 από κοντά. Ο τρομερός Πέιν έφερε ξανά πιο κοντά τους φιλοξενούμενους (91-84), όμως ο Όσμαν έβαλε δύσκολο γκολ φάουλ και τέλειωσε ουσιαστικά το παιχνίδι γράφοντας το 94-84.

Τα δεκάλεπτα: 22-23, 46-50, 74-67, 94-86

