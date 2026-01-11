Ακύρωσε το ρεπό της Δευτέρας ο Αταμάν: «Τέτοια νίκη είναι σαν ήττα »

Ο Εργκίν Αταμάν εμφανίστηκε ιδιαίτερα αυστηρός μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού AKTOR απέναντι στο Περιστέρι Betsson, τονίζοντας πως η εικόνα της ομάδας δεν τον ικανοποίησε και πως απαιτείται άμεση βελτίωση στον χαρακτήρα και την αμυντική προσήλωση, αν οι «πράσινοι» θέλουν να φτάσουν στους μεγάλους στόχους της σεζόν. Ο Τούρκος τεχνικός δεν μίλησε στην κάμερα της ΕΡΤ λόγω ενός προβλήματος στον λαιμό, ωστόσο εμφανίστηκε κανονικά στη συνέντευξη Τύπου.

Στις δηλώσεις του, συνεχάρη τον Ολυμπιακό για τη δική του ευρεία εκτός έδρας νίκη, σημειώνοντας πως αυτό είναι το επίπεδο στο οποίο πρέπει να εμφανίζεται μια μεγάλη ομάδα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Παρά το θετικό αποτέλεσμα, ο Αταμάν χαρακτήρισε τη νίκη του Παναθηναϊκού «σαν ήττα», εξηγώντας πως η απόδοση δεν ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις.

Όπως είπε, μάλιστα, ακύρωσε το ρεπό της Δευτέρας, ζητώντας άμεση επιστροφή στη δουλειά! Υπενθυμίζεται ότι είχε δώσει ρεπό την Παρασκευή, μία ημέρα μετά το ματς της Πέμπτης με τη Βίρτους, ώστε η ομάδα να πάρει ανάσες πριν το ματς πρωταθλήματος.

Ο Αταμάν στάθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα του χαρακτήρα, λέγοντας πως αποτελεί δική του ευθύνη να βελτιώσει τη νοοτροπία και την αμυντική συνέπεια της ομάδας, ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των μεγάλων στόχων.

Σε ερώτηση για πιθανή μεταγραφή στη θέση «4», ο προπονητής του Παναθηναϊκού απάντησε πως «δεν γνωρίζει», αφήνοντας ανοιχτό το τοπίο.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου:

«Συγχαρητήρια στον μεγάλο αντίπαλό μας στο ελληνικό πρωτάθλημα, τον Ολυμπιακό, που κέρδισε με 40 πόντους εκτός έδρας. Αν είσαι μεγάλη ομάδα, πρέπει να παίζεις στο πρωτάθλημα όπως αυτοί. Σήμερα πήραμε δύο βαθμούς, αλλά για εμένα μια τέτοια νίκη είναι σαν ήττα. Τι μπορούμε να κάνουμε; Θα δουλέψουμε περισσότερο για να βελτιώσουμε τον χαρακτήρα μας και την άμυνα. Με αυτή την εικόνα δεν μπορούμε να φτάσουμε σε κάποιον μεγάλο στόχο.

Το ρεπό της Δευτέρας ακυρώθηκε και από αύριο θα αρχίσουμε να δουλεύουμε σκληρά στην προπόνηση. Δεν είναι δικαιολογία ότι είχαμε διαβολοβδομάδα· και ο Ολυμπιακός είχε. Έπαιξε την Παρασκευή και εμείς την Πέμπτη. Πρέπει να βελτιώσουμε τον χαρακτήρα μας και είναι δική μου δουλειά να το πετύχουμε αυτό».

Για το αν υπάρχουν νέα για την μεταγραφή στο «4»: «Δεν γνωρίζω».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.