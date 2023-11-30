«Καλώς ήρθατε γλάροι»: Η αφίσα-καλωσόρισμα της ΑΕΚ στους οπαδούς της Μπράιτον

Με τον δικό της τρόπο καλωσορίζει την Μπράιτον η ΑΕΚ, «απαντώντας» στην φιλοξενία των Άγγλων στους οπαδούς της στο πρώτο ματς στο «Apex».

Στην είσοδο της θύρας της «OPAP Arena» που θα φιλοξενηθούν οπαδοί της Μπράιτον, υπάρχει μια μεγάλη αφίσα για τους φιλοξενούμενους.

«Καλώς ήρθατε γλάροι», αναφέρει ως επικεφαλίδα η εν λόγω αφίσα που έχει για φόντο το σήμα και τους οπαδούς της αγγλικής ομάδας.

«Είμαστε ευγνώμονες να σας φιλοξενήσουμε στο σπίτι μας. Σας ευχόμαστε να έχετε μια ξεχωριστή εμπειρία», αναφέρεται επίσης.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.