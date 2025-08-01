Και επίσημα στον Asteras AKTOR ο Μεντιέτα

Επιστροφή στην Ελλάδα, για τον Τζούνιορ Λεάντρο Μεντιέτα. Ο Αργεντινός μετά το πέρασμα του από τον Βόλο, επιστρέφει στη χώρα μας για λογαριασμό του Asteras AKTOR.

Η ομάδα της Τρίπολης ανακοίνωσε τον Μεντιέτα, ο οποίος αναμένεται να ενταχθεί άμεσα στο ρόστερ του Σάββα Παντελίδη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Asteras AKTOR:

«Ο ποδοσφαιριστής, Junior Leandro Mendieta εντάσσεται στο δυναμικό του ASTERAS AKTOR. Ο Junior Mendieta γεννήθηκε στις 13 Ιουνίου 1993 στην πόλη Corrientes της Αργεντινής και αγωνίζεται ως μεσοεπιθετικός. Έχει πλούσιο βιογραφικό καριέρας, έχοντας αγωνιστεί και στο παρελθόν στην Super League με την ομάδα του Βόλου Ν.Π.Σ., ενώ εκτός από την Αργεντινή έχει επίσης αγωνιστεί στο πρωτάθλημα της Νότιας Αφρικής και στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας.

Καλωσορίζουμε τον Junior Leandro Mendieta στην οικογένεια του ASTERAS AKTOR και τού ευχόμαστε υγεία και καλή επιτυχία με τη φανέλα της ομάδας μας».

