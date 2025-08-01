Η Νιούκαστλ απέρριψε πρόταση της Λίβερπουλ ύψους άνω των 125 εκατομμυρίων ευρώ για την απόκτηση του Σουηδού επιθετικού, Αλεξάντερ Ίσακ, σύμφωνα με βρετανικά Μέσα Ενημέρωσης την Παρασκευή (1/8). Ο 25χρονος Ίσακ φέρεται να εξέφρασε την πρόθεσή του να αποχωρήσει από τη Νιούκαστλ και προπονήθηκε αυτή την εβδομάδα με την πρώην του ομάδα, τη Ρεάλ Σοσιεδάδ.

Η Λίβερπουλ φέρεται να κατέθεσε προσφορά 110 εκατομμυρίων λιρών (126,2 εκατ. ευρώ), συν μπόνους. Ωστόσο, η Νιούκαστλ αποτιμά τον παίκτη στις 150 εκατ. λίρες και έτσι απέρριψε την πρόταση των «reds», σύμφωνα με τον βρετανικό Τύπο.

Ο Ίσακ είχε αποκτηθεί από τη Νιούκαστλ το 2022, προερχόμενος από τη Ρεάλ Σοσιεδάδ, έναντι σχεδόν 70 εκατομμυρίων ευρώ. Την περασμένη σεζόν σημείωσε 23 γκολ στην Premier League, συμβάλλοντας καθοριστικά στην «έξοδο» της ομάδας στο Champions League, μέσα απ’ την 5η θέση.

Ο διεθνής Σουηδός (52 συμμετοχές) έχει ακόμη τρία χρόνια συμβόλαιο με τη Νιούκαστλ, αλλά δεν συμμετείχε στην καλοκαιρινή περιοδεία της ομάδας στην Ασία, λόγω –σύμφωνα με τον σύλλογο– ενός ελαφρού τραυματισμού στον μηρό.

«Είναι ακόμη παίκτης μας και έχει συμβόλαιο μαζί μας», δήλωσε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα ο προπονητής της Νιούκαστλ, Έντι Χάου.

«Μέχρι ένα σημείο, ελέγχουμε το μέλλον του. Θα ήθελα να πιστεύω ότι όλες οι επιλογές παραμένουν ανοικτές για εμάς», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι η «ελπίδα (του) είναι να παραμείνει, αλλά αυτό δεν εξαρτάται πλήρως από (τον ίδιο)».

Η Λίβερπουλ έχει ήδη ξοδέψει περίπου 250 εκατ. λίρες (287 εκατ. ευρώ) μέχρι στιγμής σε αυτή τη θερινή μεταγραφική περίοδο, αποκτώντας –μεταξύ άλλων– τους Μίλος Κέρκεζ, Τζερεμί Φριμπονγκ, Γκιόργκι Μαμαρντασβίλι, Φλόριαν Βιρτς και Ούγκο Εκιτίκε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

