«Το NBA Europe έχει πιθανούς στόχους τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό»

Οι φήμες για τη δημιουργία του NBA Europe αποκτούν όλο και πιο στέρεη βάση, με τον γνωστό αναλυτή Μπιλ Σίμονς να αποκαλύπτει λεπτομέρειες για τη μορφή του πρότζεκτ, έπειτα από την περιοδεία του Κομισάριου της αμερικανικής λίγκας στην Ευρώπη, Άνταμ Σίλβερ.

Μάλιστα, όπως υπογράμμισε ο Σίμονς, μεταξύ των ομάδων που βρίσκονται στο ραντάρ του NBA για τη στελέχωση της νέας διοργάνωσης, φιγουράρουν και οι δύο ελληνικές «αιώνιες» δυνάμεις: ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός.

Αναλυτικά όσα ανέφερε σε podcast o Μπιλ Σίμονς:

«Το project αναμένεται να έχει λιγότερες ομάδες από αυτές που είχαν αρχικά υπολογιστεί. Τι προσφέρει το NBA; Απ’ όσα έχω ακούσει, θα φτιάξει πιθανότατα μία λίγκα 10 ομάδων, ίσως να είναι οκτώ, ίσως να είναι 12. Θα δίνει εγγυημένες θέσεις, καλύτερη διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων και καλύτερες χορηγίες.

Το NBA προσπαθεί να κλειδώσει Ρεάλ και Μπαρτσελόνα, καθώς και οι δύο θα μπορούν να βγουν από τη EuroLeague την επόμενη χρονιά. Έχουν μαζί τους και την Μίλαν, η οποία δεν έχει αυτή τη στιγμή ομάδα μπάσκετ. Υπολογίστε τους όμως. Από εκεί και πέρα, πιθανοί στόχοι είναι η Παρί Σεν Ζερμέν, μία ομάδα από το Λονδίνο που θα συνδέεται με τα ποδοσφαιρικά τμήματα της Τότεναμ, της Τσέλσι και της Άρσεναλ, η Μάντσεστερ Σίτι, οι δύο ελληνικές ομάδες, πιθανότατα ο Ολυμπιακός κι ο Παναθηναϊκός, η Φενέρμπαχτσε και η Άλμπα Βερολίνου.

Η λίγκα θα πάει σε Λονδίνο, Μαδρίτη, Βαρκελώνη, Μιλάνο, Παρίσι, Βερολίνο και Αθήνα. Νομίζω ότι ο Άνταμ Σίλβερ έχει αυτές τις επτά πόλεις στο τσεπάκι του και ίσως δεν γνωρίζει ακόμη ποια θα είναι η ομάδα από την Ελλάδα. Ίσως βάλει σε αυτές και την ομάδα του Τόνι Πάρκερ, τη Βιλερμπάν. Ίσως μπει και μία ομάδα από το Ισραήλ, ίσως και μία τρίτη ισπανική».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.