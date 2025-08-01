Κοντά σε διαζύγιο ΑΕΚ και Έρικ Λαμέλα. Όπως επιβεβαίωσε στον «αέρα» του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Γιώργος Τσακίρης, οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για να λύσουν άμεσα τη συνεργασία τους.

Έτσι, η ΑΕΚ αναμένεται να αποδεσμεύσει τον Αργεντινό μεσοεπιθετικό δύο χρόνια πριν από τη λήξη του συμβολαίου του.

Ο Λαμέλα εντάχθηκε στην Ένωση το περσινό καλοκαίρι, πραγματοποιώντας μαζί της 31 εμφανίσεις με 6 γκολ και 3 ασίστ κατά τη διάρκεια της περασμένης σεζόν, όμως δεν συμμετείχε στο βασικό στάδιο της φετινής προετοιμασίας της ομάδας και έκτοτε βρίσκεται εκτός πλάνων του Μάρκο Νίκολιτς, γεγονός που οδηγεί στην πρόωρη αποχώρησή του.

