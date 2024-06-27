Στην θλίψη βυθίστηκε το ποδόσφαιρο του Καμερούν, μετά την είδηση του αιφνίδιου θανάτου του πρώην διεθνή ποδοσφαιριστή, Λάντρι Ενγκουέμο.



Ο άλλοτε διεθνής αμυντικός μέσος με την ομάδα της πατρίδας του άφησε την τελευταία του πνοή το μεσημέρι της Πέμπτης (27/06) σε ηλικία μόλις 38 ετών, μετά από σοβαρό τροχαίο...

Τα συλλυπητήριά τους τους έστειλαν, τόσο η ομοσπονδία του Καμερούν, όσο και η Σεντ-Ετιέν, τη φανέλα της οποίας φόρεσε τη σεζόν 2014/15, έχοντας αγωνιστεί για αρκετά χρόνια στα γαλλικά γήπεδα με τις Νανσί, Μπορντό και τους «στεφανουά».

🖤 Landry Nguemo nous a quittés. Bien trop tôt, bien trop brutalement.



L’ASSE pleure l’un des siens. À l’ensemble de ses proches, nous transmettons nos plus sincères condoléances. pic.twitter.com/57YTqfXMhx — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) June 27, 2024

