Θλίψη στο Καμερούν: «Έφυγε» σε ηλικία 38 ετών ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής, Λάντρι Ενγκουέμο

Θλίψη στο ποδόσφαιρο του Καμερούν, με τον 38χρονο πρώην διεθνή, Λάντρι Ενγκουέμο, να χάνει τη ζωή του σε σοβαρό τροχαίο δυστύχημα

Λάντρι Ενγκουέμο

Στην θλίψη βυθίστηκε το ποδόσφαιρο του Καμερούν, μετά την είδηση του αιφνίδιου θανάτου του πρώην διεθνή ποδοσφαιριστή, Λάντρι Ενγκουέμο.

Ο άλλοτε διεθνής αμυντικός μέσος με την ομάδα της πατρίδας του άφησε την τελευταία του πνοή το μεσημέρι της Πέμπτης (27/06) σε ηλικία μόλις 38 ετών, μετά από σοβαρό τροχαίο...

Τα συλλυπητήριά τους τους έστειλαν, τόσο η ομοσπονδία του Καμερούν, όσο και η Σεντ-Ετιέν, τη φανέλα της οποίας φόρεσε τη σεζόν 2014/15, έχοντας αγωνιστεί για αρκετά χρόνια στα γαλλικά γήπεδα με τις Νανσί, Μπορντό και τους «στεφανουά».

Πηγή: sport-fm.gr

