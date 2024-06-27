Την περίπτωση του Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ καλοβλέπει η ΑΕΚ.
Ο 27χρονος γκαρντ χαίρει της εκτίμησης του Ντράγκαν Σάκοτα, που θα ήθελε να τον έχει στο ρόστερ της νέας σεζόν.
Προσεγγίστηκε λοιπόν από την «Ένωση» και μέσα στις επόμενες μέρες θα φανεί αν υπάρχει έδαφος συνεργασίας των δυο πλευρών.
Την περασμένη σεζόν ο Μήτρου-Λονγκ κατέγραψε 10,1 πόντους, 2,2 ριμπάουντ, 2,3 ασίστ, 1,1 κλεψίματα και 47,8% στα δίποντα σε 32 παιχνίδια στη Stoiximan Basket League.
Πριν το Περιστέρι είχε αγωνιστεί σε άλλες τρεις ελληνικές ομάδες και συγκεκριμένα τους ΠΑΟΚ, Απόλλωνα Πάτρας και Άρη.
Πηγή: sport-fm.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.