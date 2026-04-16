ΗΠΑ: Διοργανωτής εκδηλώσεων κατέθεσε αγωγή κατά του Λιονέλ Μέσι

Ο Λιονέλ Μέσι βρίσκεται αντιμέτωπος με αγωγή από διοργανωτή εκδηλώσεων με έδρα το Μαϊάμι, ο οποίος υποστηρίζει ότι ο Αργεντινός σταρ παραβίασε όρους συμβολαίου, καθώς δεν αγωνίστηκε σε φιλικό παιχνίδι το περασμένο έτος.

Η εταιρεία VID Music Group κατέθεσε στα τέλη Μαρτίου μήνυση για απάτη και παραβίαση συμβολαίου σε βάρος του Μέσι, της Αργεντινής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, αλλά και του αθλητικού παράγοντα Χουλιάν Μάρκος Καπελάν, σε δικαστήριο της κομητείας Μαϊάμι-Ντέιντ.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, η VID είχε εξασφαλίσει συμφωνία με την AFA για τα αποκλειστικά δικαιώματα διοργάνωσης και προώθησης των φιλικών αγώνων της Αργεντινής τον Οκτώβριο απέναντι στη Βενεζουέλα και το Πουέρτο Ρίκο, με αντάλλαγμα έσοδα από εισιτήρια, τηλεοπτικά δικαιώματα και χορηγίες.

Βασικός όρος της συμφωνίας ήταν η συμμετοχή του Μέσι για τουλάχιστον 30 λεπτά σε κάθε παιχνίδι, εκτός αν υπήρχε τραυματισμός, καθώς η παρουσία του θεωρούνταν «κεντρικό στοιχείο της εμπορικής αξίας» των αγώνων.

Ωστόσο, ο 38χρονος δεν αγωνίστηκε στο φιλικό με τη Βενεζουέλα στις 10 Οκτωβρίου, παρακολουθώντας τον αγώνα από σουίτα στο Hard Rock Stadium, γεγονός που -σύμφωνα με την εταιρεία- προκάλεσε σημαντικές οικονομικές απώλειες και χαμηλή προσέλευση θεατών.

Μάλιστα, την επόμενη ημέρα ο Μέσι αγωνίστηκε κανονικά με την Ίντερ Μαϊάμι, ενώ λίγες ημέρες αργότερα συμμετείχε στο φιλικό με το Πουέρτο Ρίκο, καταγράφοντας και ασίστ.

Η αγωγή υποστηρίζει ότι ο Μέσι, η AFA και ο Καπελάν ενήργησαν με τρόπο που οδήγησε τη VID να συνάψει τη συμφωνία «υπό ψευδείς προϋποθέσεις», ενώ γίνεται λόγος και για αμέλεια στην παροχή πληροφοριών.

Η υπόθεση επεκτείνεται και σε άλλες πτυχές της συνεργασίας, όπως η αλλαγή έδρας του αγώνα με το Πουέρτο Ρίκο και δύο ακόμη προγραμματισμένα παιχνίδια στις ΗΠΑ το 2026, τα οποία -κατά την εταιρεία- δεν υλοποιήθηκαν όπως είχε συμφωνηθεί.

Πλέον, η εξέλιξη της υπόθεσης θα κριθεί στα δικαστήρια, σε μία υπόθεση που αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τη σημασία της παρουσίας κορυφαίων ποδοσφαιριστών στην εμπορική αξία τέτοιων διεθνών διοργανώσεων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.