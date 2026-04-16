Η ΑΕΚ υποδέχεται τη Ράγιο Βαγεκάνο (22:00) στην κατάμεστη -όπως αναμένεται- Allwyn Arena και θα ψάξει το θαύμα της πρόκρισης στα ημιτελικά του Conference League μετά την ήττα με 3-0 στο πρώτο ματς.

Γνωστή έγινε πριν από λίγο η ενδεκάδα της Ένωσης, με τον Μάρκο Νίκολιτς να προχωρά σε τρεις αλλαγές σε σχέση με το ματς στην Ισπανία. Ο Μαρίν παίρνει φανέλα βασικού ως παρτενέρ του Πινέδα στη μεσαία γραμμή, ενώ ο Κουτέσα επιστρέφει στο αρχικό σχήμα στην αριστερή πλευρά. Στην κορυφή της επίθεσης μαζί με τον Βάργκα είναι ο Ζίνι, που παίρνει τη θέση του τιμωρημένου Γιόβιτς.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα - Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος - Κοϊτά, Μαρίν, Πινέδα, Κουτέσα - Ζίνι, Βάργκα.

Στον πάγκο οι: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Γκατσίνοβιτς, Γκεοργκίεβ, Καλοσκάμης, Ελίασον, Βίντα, Πένραϊς, Περέιρα.

