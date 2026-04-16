Θέλει να επιστρέψει στον θρόνο του και το φωνάζει ο Παναθηναϊκός. Πραγματοποιώντας μια κυριαρχική εμφάνιση, που δεν άφησε το παραμικρό περιθώριο αμφισβήτησης για το ποια ομάδα είναι το φαβορί, οι «πράσινες» επικράτησαν εμφατικά 3-0 σετ του ΖΑΟΝ στο Μετς και έκαναν το 1-0 στη σειρά των τελικών της Volley League!

Tρομακτική απόδοση ανά διαστήματα από την ομάδα του Αλεσάντρο Κιαπίνι, η οποία ήταν άψογη σε μπλοκ και υποδοχή, «σβήνοντας» ουσιαστικά όλα τα ατού της ομάδας των βορείων προαστίων.

Πολύ καλό και το σερβίς από το «τριφύλλι» το οποίο είχε 3 άσους μέσο όρο ανά σετ και δημιούργησε πολλά προβλήματα στις φιλοξενούμενες, οι οποίες οφείλουν να αντιδράσουν στο δεύτερο ματς στο «Ζηρίνειο» την Κυριακή (19/4, 20:30).

Τα σετ: 25-10, 25-19, 26-24



Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.