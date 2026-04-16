Σαουδική Αραβία: Ο Γιώργος Δώνης αναλαμβάνει την Εθνική Ομάδα και πάει... Μουντιάλ

Μόνο οι επίσημες ανακοινώσεις μένουν πλέον για να αναλάβει κι επίσημα ο Γιώργος Δώνης το «τιμόνι» της Εθνικής Ομάδας της Σαουδικής Αραβίας, καθώς αποδέχθηκε την πρόταση που του κατατέθηκε πριν από λίγες μέρες.

Ο Έλληνας τεχνικός χαίρει της εκτίμησης στην ποδοσφαιρική κοινότητα της Σαουδικής Αραβίας, καθώς εκτός απ’ την Αλ Καλίτζ, έχει εργαστεί στο παρελθόν στις Αλ Ουέχντα και Αλ Φατέχ.

Ο Δώνης αναμένεται να διαδεχθεί τον Ερβέ Ρενάρ, ο οποίος απομακρύνθηκε μετά τις απογοητευτικές εμφανίσεις της ομάδας στα φιλικά του Μαρτίου και θα αναλάβει να καθοδηγήσει τα «πράσινα γεράκια» στην τελική φάση του Μουντιάλ 2026, που θα διεξαχθεί στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

