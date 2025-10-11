Ο Ιωάννης Παπαπέτρου ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας και ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου με τη γυναίκα της ζωής του, τη Ναυσικά.

Το ζευγάρι αντάλλαξε όρκους αγάπης και πίστης, έχοντας στο πλευρό του συγγενείς και αγαπημένους φίλους που μοιράστηκαν μαζί τους τη χαρά αυτής της ξεχωριστής ημέρας.

Ο πρώην μπασκετμπολίστας του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού και της Εθνικής Ελλάδας, μετά την απόφασή του να αποσυρθεί από την ενεργό δράση, ανοίγει πλέον ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή του, αυτή τη φορά εκτός γηπέδου.

Ιωάννης και Ναυσικά

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.