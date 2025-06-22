Τίτλους τέλους σε μια σπουδαία και επιτυχημένη καριέρα αποφάσισε να βάλει το απόγευμα της Κυριακής (22/06) ο Ιωάννης Παπαπέτρου, ο οποίος σε ηλικία 31 ετών ανακοίνωσε την απόφασή του να αποσυρθεί από την ενεργό δράση και να αποχωρήσει από τα παρκέ.

Ο βετεράνος πλέον φόργουορντ δέχθηκε δεκάδες μηνύματα αγάπης από πρώην συμπαίκτες, αντιπάλους, αλλά και συλλόγους, κάτι που δείχνει και την ποιότητά του ως επαγγελματίας και ως άνθρωπος!

Μεταξύ των μηνυμάτων που έλαβε ήταν και εκείνο του αρχηγού του Παναθηναϊκού, Κώστα Σλούκα, ο οποίος συγκίνησε με τα όσα ανέφερε για τους «εφιάλτες», που έπρεπε να περνά συνεχώς ο Ιωάννης για να αγωνίζεται, ενώ δήλωσε υπερήφανος που μοιράστηκαν μαζί τόσες στιγμές!

Αναλυτικά το μήνυμά του:

«Κανείς δεν γνωρίζει τους καθημερινούς εφιάλτες που έπρεπε να ξεπερνάς για να αγωνίζεσαι…

Συγχαρητήρια για το ήθος, αλλά και για τις αξίες σου πέρα από το αγωνιστικό σου ταλέντο. Υπερήφανος που μοιραστήκαμε τόσες στιγμές».

