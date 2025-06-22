Σοκ με Παπαπέτρου: Ανακοίνωσε ότι σταματάει το μπάσκετ στα 31 του

Σε μια απόφαση-σοκ, που αιφνιδίασε τον μπασκετικό κόσμο, ο Ιωάννης Παπαπέτρου γνωστοποίησε την αποχώρησή του από την ενεργό δράση σε ηλικία μόλις 31 ετών. Ο διεθνής φόργουορντ, με πολυετή παρουσία σε κορυφαίες ομάδες της EuroLeague και βασικό ρόλο στην Εθνική Ελλάδας, ανακοίνωσε την απόφασή του μέσω ανάρτησης στα social media.

Ο Παπαπέτρου ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα στον Ολυμπιακό, συνέχισε στον Παναθηναϊκό, ενώ αγωνίστηκε και στο εξωτερικό με τη φανέλα της Παρτίζαν πριν επιστρέψει στο «τριφύλλι». Ξεχώρισε για την αθλητικότητα, την αμυντική συνέπεια και την ηγετική του παρουσία, ενώ αποτέλεσε σταθερό μέλος της «γαλανόλευκης» για πάνω από μια δεκαετία.

Η απόφασή του να αποσυρθεί σε τόσο νεαρή ηλικία συνοδεύτηκε από συγκίνηση και σεβασμό από τον φίλαθλο κόσμο, με πολλούς να τον ευχαριστούν για την προσφορά του στο ελληνικό μπάσκετ.

Η ανάρτηση του Ιωάννη Παπαπέτρου:

«Από πού να ξεκινήσω…

Στη ζωή υπάρχουν στιγμές που ακόμα και αν ξέρεις ότι θα έρθουν είναι δύσκολο να τις αντιμετωπίσεις.

Πριν δύο χρόνια, τον Οκτώβριο του 2023, ενώ ταξίδευα στο Κατάρ για επέμβαση στο γόνατο, μια σκέψη μου πέρασε από το μυαλό για πρώτη φορά: Ίσως η διαδρομή μου στο μπάσκετ φτάνει στο τέλος της.

Οι γιατροί προσπάθησαν να με καθησυχάσουν, αλλά τα σημάδια ήταν εκεί.

Σήμερα, σχεδόν δύο χρόνια μετά, έπειτα από πολλή σκέψη και πολλές εγκάρδιες συζητήσεις, με την υποστήριξη της οικογένειάς μου και των ανθρώπων που αγαπώ και εμπιστεύομαι, η σκέψη αυτή έγινε απόφαση.

Με μεγάλη ευγνωμοσύνη σε αυτό το ταξίδι, σήμερα έφτασε η μέρα να κλείσει αυτό το υπέροχο κεφάλαιο της ζωής μου.

Δεν είναι το τέλος που είχα φανταστεί, πίστευα ότι το τελευταίο σφύριγμα θα ακουγόταν πολύ αργότερα. Αλλά ένας φίλος μου είπε κάποτε: ''Οτιδήποτε συμβαίνει στη ζωή, μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι καλό ή μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι κακό. Από το μεγαλύτερο καλό μπορεί να προκύψει κακό και από το μεγαλύτερο κακό, μπορεί να προκύψει κάτι καλό''.

Η ζωή είναι απρόβλεπτη. Με αυτήν τη νοοτροπία και με σεβασμό προς τον εαυτό μου, έλαβα αυτή την απόφαση.

Πρώτα απ' όλα, θέλω να ευχαριστήσω την οικογένειά μου, τους φίλους μια και όλους όσοι βάδισαν μαζί μου σε αυτό το μονοπάτι. Που στάθηκαν δίπλα μου όχι στις στιγμές χαράς και τις επιτυχίες, αλλά πολύ περισσότερο στον πόνο και την αποτυχία. Αντιμετωπίσαμε τα πάντα μαζί. Είμαι επίσης ευγνώμων σε κάθε πρόεδρο συλλόγου, μέλος διοίκησης, προπονητή, συμπαίκτη και ιδιαίτερα στους ανθρώπους του staff, που εργάζονται στο παρασκήνιο. Η βοήθειά σας -ιδιαίτερα αυτή που μένει αόρατη στο κοινό- μου επέτρεψαν να δουλεύω καθημερινά

Σε κάθε έναν που με υποστήριξε -ακόμα και σε αυτούς που μου άσκησαν κριτική- σας ευχαριστώ. Αυτά τα 12 χρόνια επαγγελματικού μπάσκετ ήταν ένα δώρο. Η ζωή έχει τα πάνω και τα κάτω της. Πάντα προσπάθησα να μείνω συγκεντρωμένος στο καλό.

Σε κάθε ομάδα που είχα την τιμή να εκπροσωπήσω: Τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό, την Παρτίζαν. Σας ευχαριστώ. Πολλοί γνωρίζουν τον ιδιαίτερο δεσμό που συνδέει εμένα και την οικογένειά μου με τον Παναθηναϊκό.

Ο Παναθηναϊκός θα έχει πάντα μια ιδιαίτερη θέση στην καρδιά μου. Πάνω απ' όλα, θέλω να ευχαριστήσω την Ελληνική Ομοσπονδία μπάσκετ, για την τιμή να εκπροσωπώ τη χώρα όλα αυτά τα χρόνια.

Όταν ήμουν ένα μικρό παιδί που έπαιζε μπάσκετ, δεν μπορούσα ποτέ να φανταστώ -όσο και αν πίστευα στον εαυτό μου- ότι θα έφτανα σε αυτό το επίπεδο. Αλλά πάνω απ' όλα, δεν μπορούσα ποτέ να φανταστώ την αγάπη που θα λάμβανα από εσάς.

Το ''ευχαριστώ'' μοιάζει πολύ λίγο για να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου. Εύχομαι να είχα τη δύναμη να σας κάνω να νιώσετε όσα συναισθήματα μου προσφέρατε. Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου

Παρότι αυτό το τεράστιο κεφάλαιο, που σημαίνει τόσα πολλά, τελειώνει, δεν νιώθω λύπη. Αντιθέτως, νιώθω χαρά. Οι καλές και οι δύσκολες στιγμές, όλες μου έδωσαν μαθήματα που θα κουβαλάω μαζί μου.

Ο αθλητισμός σε διδάσκει πολλά: Πειθαρχία και συνέπεια, σκληρή δουλειά, ομαδικότητα και συνεργασία, επιμονή και αντοχή, να αντιμετωπίζεις την επιτυχία και την αποτυχία, σεβασμό. Αρχές που θα έχω μαζί μου σε ό,τι ακολουθήσει στη συνέχεια.

Και ενώ το μέλλον μοιάζει αβέβαιο, νιώθω αποφασισμένος. Γεμάτος ενέργεια. Έτοιμος να δουλέψω σκληρά σε ό,τι επιλέξω να κάνω.

Με σεβασμό,

Ιωάννης Παπαπέτρου

Υ.Γ. Ο αθλητισμός είναι κάτι όμορφο. Ενώνει τους ανθρώπους. Ας μην το ξεχνάμε, ιδιαίτερα σε αυτούς τους καιρούς που ζούμε».

