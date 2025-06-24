Σπανούλης για Παπαπέτρου: «Περήφανος για σένα» (pic)

Ο Βασίλης Σπανούλης θέλησε να εκφράσει δημόσια το δικό του μήνυμα προς τον Ιωάννη Παπαπέτρου, μετά την αναπάντεχη ανακοίνωση του τελευταίου για την πρόωρη αποχώρηση από την ενεργό δράση σε ηλικία μόλις 31 ετών. Η απόφαση αυτή προκάλεσε αίσθηση και μεγάλη έκπληξη στον μπασκετικό κόσμο, καθώς ο Παπαπέτρου βρισκόταν ακόμα σε ηλικία που θα μπορούσε να συνεχίσει την καριέρα του.

