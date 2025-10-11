Ο Ανάς Ζαρουρί βρίσκεται στη χώρα μας από τον Αύγουστο του 2025, όταν και επισημοποιήθηκε η απόκτησή του από τον Παναθηναϊκό.

Ο Μαροκινός εξτρέμ, μπορεί να μην εγκλιματίστηκε πολύ γρήγορα στη νέα του ομάδα, ωστόσο τον Σεπτέμβριο ανακηρύχθηκε, έπειτα από σχετική ψηφοφορία, ως ο MVP του «τριφυλλιού» μετά τη μεγαλειώδη εμφάνισή του στη Βέρνη και το χατ τρικ που πέτυχε στο 4-1 επί της Γιούνγκ Μπόις στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League.

Μέσω ενός βίντεο διάρκειας 15 λεπτών στο προσωπικό του κανάλι στο YouTube, ο ταλαντούχος εξτρέμ, μίλησε τόσο για αυτό το ματς, αλλά και για όλα όσα έχει βιώσει με τον Παναθηναϊκό σε αυτούς τους πρώτους του μήνες στην Αθήνα.

Επιπλέον αναφέρθηκε στο πως περνά τον ελεύθερό του χρόνο, αλλά και γενικότερα στις εντυπώσεις που έχει ως τώρα στην Ελλάδα.



Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.