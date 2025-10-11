Λογαριασμός
Παναθηναϊκός: Αμετάβλητο το απουσιολόγιο στην προπόνηση του Σαββάτου

Με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού, χωρίς να προκύψει κάποια εξέλιξη όσον αφορά στους απόντες

Παναθηναϊκός

Με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού.

Οι «πράσινοι» ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας, τακτική και ολοκλήρωσαν με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο.

Το «απουσιολόγιο» παρέμεινε αμετάβλητο. Πρόγραμμα στο γυμναστήριο ακολούθησε ο Φακούντο Πελίστρι, ενώ σε θεραπεία υποβλήθηκαν οι Σίριλ Ντέσερς, Ρενάτο Σάντσες, Γιάννης Μπόκος.

Απουσίασαν οι διεθνείς Μπακασέτας, Σιώπης, Ντραγκόφσκι, Σφιντέρσκι, Τσέριν, Ίνγκασον, Λαφόν, Μπρέγκου, Φικάι.

TAGS: Παναθηναϊκός ποδόσφαιρο
