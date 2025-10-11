Παναθηναϊκός: Αμετάβλητο το απουσιολόγιο στην προπόνηση του Σαββάτου

Με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού.

Οι «πράσινοι» ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας, τακτική και ολοκλήρωσαν με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο.

Το «απουσιολόγιο» παρέμεινε αμετάβλητο. Πρόγραμμα στο γυμναστήριο ακολούθησε ο Φακούντο Πελίστρι, ενώ σε θεραπεία υποβλήθηκαν οι Σίριλ Ντέσερς, Ρενάτο Σάντσες, Γιάννης Μπόκος.

Απουσίασαν οι διεθνείς Μπακασέτας, Σιώπης, Ντραγκόφσκι, Σφιντέρσκι, Τσέριν, Ίνγκασον, Λαφόν, Μπρέγκου, Φικάι.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.