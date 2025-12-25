Λογαριασμός
Ξεχώρισε, κερδίζει τον κόσμο της Σπόρτινγκ κι αναδείχθηκε ξανά Man of the Match ο Ιωαννίδης

Αναδείχθηκε ακόμα μια φορά Man of the Match σε αναμέτρηση της Σπόρτινγκ, μετά το νέο γκολ που πέτυχε απέναντι στη Βιτόρια Γκιμαράες με κεφαλιά - οβίδα

Ιωαννίδης

Ο Φώτης Ιωαννίδης βιώνει απόλυτα ευχάριστες και γεμάτες ουσία, ποδοσφαιρικές μέρες στη Λισαβόνα, ο κόσμος της Σπόρτινγκ το αναγνωρίζει και φροντίζει να του το δείχνει και στην πράξη.

Ο Έλληνας επιθετικός που έχει κάνει εντυπωσιακό ξεκίνημα θητείας στα «λιοντάρια», αποφασίζοντας το φετινό καλοκαίρι ν' αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό, κέρδισε την εκτίμηση των οπαδών της Σπόρτινγκ και τις θετικές τους ψήφους για τον πολυτιμότερο ποδοσφαιριστή του πρόσφατου ματς με τη Βιτόρια Γκιμαράες.

Σκόραρε με καρφωτή κεφαλιά για τη νέα του ομάδα και η γενικότερη συνεισφορά του τον ανέδειξε Man of the Match, κάτι το οποίο φυσικά έχει συμβεί ξανά τη φετινή σεζόν...

