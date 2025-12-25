Ο Φώτης Ιωαννίδης βιώνει απόλυτα ευχάριστες και γεμάτες ουσία, ποδοσφαιρικές μέρες στη Λισαβόνα, ο κόσμος της Σπόρτινγκ το αναγνωρίζει και φροντίζει να του το δείχνει και στην πράξη.

Ο Έλληνας επιθετικός που έχει κάνει εντυπωσιακό ξεκίνημα θητείας στα «λιοντάρια», αποφασίζοντας το φετινό καλοκαίρι ν' αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό, κέρδισε την εκτίμηση των οπαδών της Σπόρτινγκ και τις θετικές τους ψήφους για τον πολυτιμότερο ποδοσφαιριστή του πρόσφατου ματς με τη Βιτόρια Γκιμαράες.

Σκόραρε με καρφωτή κεφαλιά για τη νέα του ομάδα και η γενικότερη συνεισφορά του τον ανέδειξε Man of the Match, κάτι το οποίο φυσικά έχει συμβεί ξανά τη φετινή σεζόν...

Fotis Ioannidis 🇬🇷 voltou a marcar e foi eleito, pelos Sportinguistas, o #PlayerOfTheMatchSCP de ontem 🤝 pic.twitter.com/ODv9WBirlH — Sporting CP (@SportingCP) December 24, 2025

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.